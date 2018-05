“Maluco”: a seis años de su muerte, el poeta Quico García revive en su emblemática obra

Hoy a las 18 en el Centro Universitario de Arte se proyectará la pieza teatral del recordado artista platense, fallecido en 2012

La emblemática obra teatral “Maluco” (1993) se proyectará hoy en el Auditorio del Centro Universitario de Arte, 48 entre 6 y 7, en el marco del sexto aniversario de la muerte de su creador, el poeta, director y dramaturgo platense Mario Quico García.

La proyección, que será de carácter libre y gratuito, incluirá también una charla a cargo de su compañera de vida y obra, la autora, directora y docente Beatriz Catani, quien estará acompañada por algunos de los integrantes del elenco original.

“Maluco fue una obra emblemática en La Plata con sus siete temporadas y numerosísimo público; una obra compleja, una propuesta extraordinaria del espacio a partir del uso de la arquitectura del teatro, inquietante en su lenguaje de actuación y de objetos, y con una exquisita presencia de la música”, recordó Catani.

Con “Maluco”, Quico García encabezó la refundación del Teatro Princesa tras varios años de abandono, gracias a la gesta de su incondicional grupo La Hermandad del Princesa.

Dijo Lalo Panceira, histórico periodista de EL DÍA, en su crítica sobre “Maluco” en 1993, publicada en estas páginas: “Se ha dado ese maravilloso doble juego de la realidad y de ficción. Ellos mismos, al montar Maluco, iniciaron el viaje del don Hernando de la obra. ¿Qué es Maluco? La historia de una marino que sabe que viajando al Oeste, arribará de nuevo al punto de partida, llegando desde el Este y que en el medio se topará con un nuevo Continente, al que podrá bordear porque tiene la certeza de que existe un paso. No lo ha visto, no figura en las cartas marinas. Lo sabe. Maluco es su utopía y sabe que es real. No le importará llegar, porque viajar hacia Maluco es lo importante”.

El recuerdo eterno de su compañera de vida y obra

“Hace seis años, un 29 de abril, Quico moría. Pienso que en la obra se conserva el espíritu y la palabra de su autor. Por eso para nosotros y todos los que pudimos ver sus creaciones es una manera de recordarlo y de acercarnos a Quico, y, a la vez, para las generaciones nuevas es una posibilidad de conocer una obra necesaria”, manifestó Catani.

A modo de homenaje, el domingo pasado, en la Sala Teatro Lucía Febrero del Princesa “nos encontramos para leer textos de Maluco, junto al Mono Ibarlín y otros actores y amigos, y nos entusiasmamos en la idea de intentar un trabajo sobre ellos, como una obra clásica que espera ser revisitada”.

La proyección de esta tarde está organizada por el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, y cuenta con el apoyo de la Sala de Teatro Lucía Febrero.

sobre quico

Dramaturgo y director teatral, docente, gestor de espacios culturales y empresario, Quico García participó, adjudicándose galardones con frecuencia, en numerosos festivales internacionales realizados en las ciudades de La Habana, Caracas, Madrid y Barcelona, entre otras.

Su convicción de que era necesario multiplicar los espacios de expresión lo llevó a embarcarse en varias iniciativas; una de ellas fue el Teatro del Bosque, en los altos de una construcción de 1 y 60; la más relevante, por el aporte que significó para la preservación del patrimonio platense, el “Hermandad del Princesa”. Ubicado en diagonal 74 entre 3 y 4, es un teatro neoclásico construido en 1889 como sede de la Sociedad “Unione e Fratellanza” que fue adquirido en 1991 por un grupo de actores, músicos, escenógrafos y técnicos encabezados por García, quien estrenó allí su obra “Maluco”.

Hincha fanático de Gimnasia y Esgrima, poeta inédito, también supo aportar conocimiento y experiencia a la función pública como director de la Comedia Municipal de La Plata.

Como director y dramaturgo realizó “Woyzeck” -adaptando la obra de Goerg Büchner-; “Vincent y los cuervos” -en versión propia sobre el texto de Pacho O’Donnell-; la mencionada “Maluco”, “Canon perpetuo” y “Ritual mecánico” -las dos últimas, obras con las que recorrió escenarios de la Provincia, el país, Latinoamérica y Europa-; y “Estructura inconsciente”. Detrás de cámaras realizó, entre otros filmes, “Severino Di Giovanni: violencia y utopía”, “Los Velázquez: de cómo pelearon, cómo murieron y cómo siguen vivos en la memoria del pueblo” y “El astillero”.