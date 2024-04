Duki y un mensaje a sus seguidores: “Ustedes pueden cambiarle la vida a mucha gente”

Duki participó de la Experiencia Endeavor Sub20, que se llevó a cabo esta tarde en el Movistar Arena, y dejó un consejo fundamental para sus seguidores y los más jóvenes. Vestido “de civil”, como lo describió él mismo, se dirigió a más de 10 estudiantes secundarios.

“Ustedes son el futuro”, comenzó el trapero. Luego, continuó recordando que dio sus primeros pasos en el Quinto Escalón aunque “yo no quería las batallas, quería hacer música pero entendí que ese circuito iba a hacer que la gente me siga y llegar a ellos”.

A su vez, le pareció importante resaltar: “A veces las redes hacen que queramos vivir la vida de los otros. Disfruten de ser quiénes son. Ustedes valen mucho, infinito. Son todos necesarios para esta sociedad, para el mundo. En pocos años les puede estar cambiando la realidad a muchas personas. Ámense con sus virtudes y sus defectos”.

Tras destacar que “la plata mueve al mundo pero no te da felicidad”, agregó: “Es igual de increíble ser doctor, tener un restaurante o ser cantante. Puertas adentro, somos todos iguales”.

Mauro Lombardo Quiroga, su verdadero nombre, no dejó pasar la oportunidad de señalar: “Vas a llegar a los 18 años, vas a salir al mundo y te vas a pegar 500.000 palazos pero todos tenemos que aprender, hay que aprovechar el tiempo y disfrutar, aprender siempre. El aprendizaje no es nada malo, está bueno, es disfrute, es saber qué podes hacer, crear, resolver. Las posibilidades son infinitas pero los procesos son largos. No miren la punta del Himalaya porque nunca lo van a escalar, hay que dar pequeños pasos y disfrutar porque el éxito es efímero”.

“Lo importante es ser feliz y tener metas. Chicos, tienen la vida por delante”, afirmó. Y cerró con un mensaje sobre la salud mental: “La depresión te deja quieto. Todos necesitamos cosas que nos liberen y movilicen. Para mí, eso es la música. Es muy importante la familia. Hay que hablar, estar con los amigos. Se los digo sobre todo a los varones que a veces nos cuesta más. Hay que expresarse y pedir ayuda”.