Tenso desalojo de la policía de Nueva York a los manifestantes propalestinos que ocuparon la Universidad de Columbia

El Departamento de Policía de Nueva York desalojó a manifestantes propalestinos que habían ocupado un edificio en el campus de la Universidad de Columbia. La acción policial se produjo después de que cientos de agentes con equipos antidisturbios ingresaran al campus en medio de las protestas que se mantenían desde la mañana.

Los manifestantes, que exigían que la universidad desinvierta en empresas que se benefician del conflicto en Gaza, habían ocupado el Hamilton Hall, uno de los edificios más emblemáticos de la institución. A pesar de las advertencias de la universidad y de la policía para que abandonaran el lugar por sus propios medios, la protesta continuaba en la noche del martes, lo que llevó a las autoridades a intervenir.

El desalojo, que se llevó a cabo utilizando esposas con cierres de cremallera, terminó con la detención de varios manifestantes. Según informó el diario local The New York Times, aún no han trascendido cifras oficiales sobre el número de personas detenidas.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el amplio despliegue policial en las calles cercanas al campus universitario, así como el momento en que los agentes entraban al edificio por una ventana del segundo piso.

Este no es el primer enfrentamiento entre manifestantes y autoridades en el campus de la Universidad de Columbia. Días atrás, la policía desmanteló un campamento instalado por los manifestantes, lo que terminó con la detención de más de 100 personas. Sin embargo, las protestas se reanudaron en las últimas horas, esta vez dentro del campus universitario.

Las acciones de protesta en la Universidad de Columbia forman parte de una ola de manifestaciones propalestinas que se han extendido por campus universitarios de todo el país. Los manifestantes exigen el fin de la ofensiva israelí en Gaza y piden a las universidades que corten sus lazos con empresas que se benefician del conflicto.

Por su parte, la universidad anunció que comenzaría a suspender a los estudiantes que no abandonaran la protesta. “A los que aceptaron marcharse y firmaron un documento comprometiéndose a cumplir las políticas de la universidad se les permitirá completar el semestre”, señaló Ben Chang, vicepresidente de comunicaciones de la Universidad de Columbia.

Los manifestantes, por su parte, aseguran que no abandonarán su protesta hasta que la universidad acepte sus demandas de desinversión, transparencia financiera y amnistía. “No nos moveremos hasta que Columbia satisfaga nuestras demandas o nos muevan por la fuerza”, afirmó Sueda Polat, líder estudiantil, en una rueda de prensa.

El conflicto entre manifestantes y autoridades en la Universidad de Columbia refleja la creciente presión sobre las instituciones académicas para que tomen medidas concretas frente al conflicto en Gaza. Mientras tanto, la comunidad estudiantil continúa su lucha en busca de justicia y solidaridad con el pueblo palestino.