El Rubius, el youtuber más famoso, le dice chau a su canal

A sus 28 años, tiene casi 30 millones de seguidores en su canal de YouTube. En un video explicó las razones de su alejamiento, vinculadas a su salud

El Rubius, uno de los youtubers más famoso del mundo, dejará por un tiempo su canal por recomendación de su médico. Así lo anunció el propio chico de 28 años a través de un video de más de 7 minutos de extensión, donde explica los problemas mentales y físicos que padece y que empeoraron en el último tiempo debido a que “llevo 7 años haciendo esto sin parar”. Además agrega en la filmación que subió a su canal de YouTube que “soy una montaña rusa, que intenta tapar todo con humor, y tengo rachas buenas, rachas malas, como todos los seres humanos de este planeta. Últimamente no me estoy encontrando muy bien. Me está costando más ponerme delante de la cámara, grabando videos, como he estado haciendo estos 7 años. Cada vez es como que siento más y más presión, me pongo más nervioso, me cuesta respirar, me dan como bajones en plan, habéis visto que en algunos directos me he tenido que ir y acabar el directo porque sentía que me desmayaba y era por eso, por la ansiedad y los nervios de intentar ser como la mejor versión de mi delante de la cámara”.

El youtuber español, cuenta con casi 30 millones de suscriptores, también dijo que “estoy luchando con estos demonios que hay en mi cabeza” y que su madre lo apoyó en esta decisión, "algo que te arrastra y que cada vez va a más, por la presión, por la opinión de los demás. Ha llegado un punto que es, como dice la expresión Noruega de mi madre, darse contra la pared, que es cuando te das cuenta de que no puedes más y has caído en lo más profundo”, explicó. Lo cierto es que si bien su decisión no significa que se haya aburrido de lo que hacía, aclaró que “cada vez me cuesta ser yo mismo, y dar el cien por cien de mí. Sin perder la puta cabeza”.

Por otro lado, El Rubius cuenta que tomó la decisión porque no quiere acabar como algunos famosos a quienes su reconocimiento mundial los llevó casi a la locura. Al respecto hizo foco en Britney Spears: “Cuando se rapó la cabeza, ahora entiendo por qué pueden pasar y no quiero llegar a ese punto”. Por último habló de su futuro: “Este verano lo voy a enfocar en el trabajo de mi vida, que es el anime, The Virtual Hero”.