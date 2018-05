Fornite, el juego que fascina a los chicos, entregará premios millonarios

Fornite es el juego del momento. Los chicos enloquecen por jugarlo. Y con el reciente anuncio que hizo Epic Games, el desarrollador de este videojuego que rompe todos los récords de jugadores simultáneos, enloquecerán aún más. Es que también busca batir todas las marcas en los e-sports. Ya hay disponible un modo gratuito de Fortnite: el Battle Royale, donde 100 personas compiten para eliminar a sus rivales y ser el último jugador que quede en pie. La novedad pasa porque pondrá en juego nada menos que 100 millones de dólares en premios.

Son varios los puntos que lo destacan: es gratuito en todas las plataformas, tiene la chance de cross-play (jugar disfrazado del personaje) y es del tipo arcade, es decir, no es un simulador. Por eso son más de 45 millones de personas las que lo juegan Así es que la gran apuesta es poner 100 millones de dólares en premios. Ya el año pasado se repartieron 128 millones de dólares, aunque entre todas las competiciones de deportes electrónicos, por lo que esta nueva cifra supera todo lo conocido, como las de otros grandes clásicos como Counter Strike, League of Legends u Overwatch.

Grab your gear, drop in and start training. Epic Games will provide $100,000,000 to fund prize pools for Fortnite competitions.https://t.co/ZcBe9fZD0S