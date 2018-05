Nuevo carnet del PAMI: cómo y cuándo lo recibirán los abuelos platenses

La credencial plástica busca mejorar el servicio y controlar tanto las prestaciones como los medicamentos

Lo afiliados a PAMI, la obra social de jubilados y pensionados de todo el país, recibirán por correo a partir de junio -y hasta abril de 2019- una nueva credencial plástica con la que se buscará mejorar el servicio y el control de las prestaciones y medicamentos, según informó hoy el organismo en un comunicado. Los abuelos platenses empezarán a recibirlos a partir de abril.

La nueva credencial, de plástico y con banda magnética y código QR, reemplazará a las de papel que se entregaban hasta ahora.

El documento comenzará a enviarse a partir de junio desde la Unidad de Gestión Local de Río Cuarto a todas las localidades de esa oficina descentralizada y se irá repartiendo progresivamente en todo el país.

PAMI enfatizó en que "el afiliado no tiene que hacer ningún trámite para recibirla", ya que las credenciales se enviarán automáticamente por correo al último domicilio registrado en el DNI, donde se dejará en el buzón o por debajo de la puerta y no es necesario que el afiliado esté presente en su casa para recibirla.

La entrega continuará en julio en las localidades que dependen de la UGL de Córdoba; agosto, en las de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; septiembre, en las de Azul, Bahía Blanca, Chivilcoy, Junin y Mar del Plata; octubre en las de Capital Federal y San Justo; noviembre en las de Luján, Morón y San Martín, y diciembre en las de La Plata, Lanús y Quilmes.

En enero de 2019 está previsto comenzar la entrega en las localidades que dependen de la UGL de Catarmarca, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis; en febrero del mismo año en las de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; en marzo en las de Rosario, Santa Fe, Concordia y Entre Ríos, y finalmente en abril en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

"Es importante recordar también que no deberá firmar ningún comprobante ni atender en su domicilio a ninguna persona que se presente para la entrega de la tarjeta", indica el organismo en el comunicado.

Si pasados 90 días de iniciada la distribución en su zona el afiliado no recibió la nueva credencial deberá comunicarse al 0800-333-1386 para verificar que haya sido enviada correctamente.

Una vez recibida, la persona debe activarla ingresando a la página de PAMI (www.pami.org.ar/credencial) o llamando al mismo 0-800 anterior.

El organismo informó que el proceso de funcionamiento de la nueva credencial "se completará en dos etapas": la primera consiste en la entrega a los afiliados y la segunda con "la implementación de los lectores de tarjetas en farmacias y prestadores".

PAMI advirtió que "la credencial de papel que actualmente posee el afiliado continúa siendo válida hasta que reciba y active la nueva credencial plástica".