El corte del GNC sigue sin solución, con largas filas e incertidumbre

Los padecimientos por un tubo de GNC completo para transportistas (taxis, remises) y usuarios particulares parece que no tienen fecha de finalización.

Tras la decisión de interrumpir el servicio en las estaciones de servicio con contratos interrumpibles (una tarifa más baja que no asegura la provisión), las distribuidoras regionales y Camuzzi en particular, a cargo en esta Región, no dieron señales de normalización en las últimas horas.

Con todo, siguen las extensas corlas, con esperas de más de una hora, en algunas de las 38 estaciones de servicio con cupo diario de gas. Otras 29, mantienen la manguera cruzada desde el martes, cuando empezó la restricción.

Los problemas se extienden en el Área Metropolitana (AMBA) y el sur de la Provincia (Mar del Plata y Tandil, entre otros puntos, por ejemplo). También, en Neuquén, Río Negro Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Pampa.

A la vez, la interrupción afecta a algunas industrias y usuarios de alto consumo.

Desde la Cámara de Expendedores de GNC, Oscar Olivero, explicó que “hay sobrante de gas”. Tanto que, según consideró, “alcanzaría para todo el país y también para exportar”. Ese nivel de producción se basa en el aporte del yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén. Sin embargo, “lamentablemente no hay forma de transportar el gas hasta los centros de consumo porque el gasoducto Néstor Kirchner que llegó hasta Salliqueló, tiene pendiente de finalizar el tramo de Salliqueló a los gasoductos troncales que van para las regiones norte este y oeste”, dijo el directivo al sitio Infobae.

Junto con eso, se analiza en el sector, la política económica Nacional, que restringe la inversión en subsidios a los servicios complica el abasto de gas importado. A la vez, se analiza que las estaciones de servicios, ante el aumento del servicio (que habría triplicado la factura), optan por un contrato con las distribuidoras que, a un precio más bajo, contempla la posibilidad de interrumpirlo cuando aumenta el consumo domiciliario y de los usuarios con contratos “firmes” (pagan más y se garantizan la provisión en cualquier contexto). Se calcula que por las bajas temperaturas, desde el inicio de la semana se duplicó el consumo de gas.

“¿Alguien sabe dónde están vendiendo gas?”, es la pregunta que se repite en todos los rincones de la Región en los últimos días. En particular, los usuarios van revisando el mapa de las estaciones con cupo garantizado a medida que la sobrecarga de demanda las deja con los caños vacíos y deben esperar que se les abra la canilla desde la distribuidora al día siguiente.

En este contexto, taxistas de la Ciudad piden que se les habilite una boca de expendio de GNC por estación de servicio. “La provisión se va a ir normalizando de a poco, pero eso no significa que sea una solución”, afirmó el secretario general del Sindicato Conductores de Taxis de La Plata, Juan Carlos Berón en declaraciones a la radio FM La Redonda.

“Lo que nosotros necesitamos, como transporte público, es tener una boca de expendio en todas las estaciones de servicio, para cada vez que a la Cámara de los estacioneros se les antoja cortar el suministro porque está haciendo un poquito de frío. Necesitamos seguir trabajando. Ayer hubo compañeros que no tuvieron la chance de llevar plata a sus hogares. Si durante la cuarentena por la pandemia el taxi fue declarado transporte público esencial, por qué no lo somos ahora, entonces”, enfatizó el dirigente.