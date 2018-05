Primer festejo de Palazzo en TC2000

| Publicado en Edición Impresa

En una competencia con un final emocionante debido a la lucha por la punta, Hernán Palazzo se quedó con la victoria en la tercera del año del TC2000, disputada en Concordia.

El piloto de Pinamar, con el Citroën C4 luchó palmo a palmo a lo largo de las últimas vueltas con el Ford Focus de Martín Chialvo, pero finalmente se adjudicó el triunfo de principio a fin en la competencia entrerriana, lo que le posibilita ubicarse ahora como escolta en el campeonato.

De ésta forma, Palazzo consiguió su primer triunfo en la categoría, mientras que Citroën logró el tercero consecutivo, manteniendo el invicto en la temporada.

La tercera posición le correspondió a Tomás Gagliardi Genné, quien en el comienzo de la carrera ocupó el lugar de escolta, siendo luego sobrepasado por Chialvo, y debiendo contener los ataques de Marcelo Ciarrocchi.

Justamente el piloto cordobés arribó en la cuarta colocación, afirmándose en el liderazgo del torneo 2018. Juan Cruz Acosta completó los cinco primeros lugares del clasificador. La próxima fecha del TC2000 tendrá lugar el 10 de junio en el circuito cordobés de Río Cuarto.

“No esperaba tan rápido este triunfo. Fue una carrera muy dura, teniendo a Martín (Chialvo) atrás no fue fácil. Estoy muy agradecido al equipo por el auto que me entregó. Estamos funcionando muy bien, los Citroën C4 van excelentes, somos súper competitivos. Tuve que estar muy concentrado durante toda la carrera, porque me exigía mucho. La verdad fue muy duro. La entrada del Auto de Seguridad no cambió nada”, dijo Palazzo.