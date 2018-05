Un fin de ciclo que se veía venir, en el que Estudiantes regaló algo más que prestigio

| Publicado en Edición Impresa

El clima estuvo espeso durante toda la semana y no es que se hable específicamente de la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional, se habla específicamente de lo que sucedió desde la derrota ante Santos por la Copa Libertadores en Quilmes: desde ese momento a la fecha Estudiantes cayó en sus cinco presentaciones como local consecutivamente y el “sillón” de Lucas Bernardi, pasó a estar día a día en un tembladeral, que cada vez que el Pincha saltó a cualquier campo de juego, pareció temblar más y más y más. Hasta que cayó.

Tal cual lo relató el secretario técnico, Agustín Alayes: “Simplemente el proceso de Lucas terminó hoy (por anoche) en lo que fue una decisión consensuada entre él y nosotros, mañana (por hoy) el equipo entrenará con el Chino Benítez”. Simple y conciso. Tras el golazo de Alejandro Donatti, todo quedó muy claro, porque apareció el grito de guerra albirrojo que refiere directamente al ADN y su relación directa con Carlos Salvador Bilardo. Los jugadores del plantel, en su mayoría, se fueron retirando uno a uno, confesando en off tras su salida, que Bernardi no había hablado con ellos después de la derrota ante la Academia, algo que por lo menos llamó la atención a más de uno.

“ES UNA DERROTA DE TODOS”

La cara de incredulidad de varios de los jugadores que se informaban por la prensa de la renuncia de Bernardi contrastaba con la ausencia del DT renunciante, solamente Mariano Andújar se refirió al tema: “Hay que hacerse cargo no queda otra, esta es una derrota de todos, nos duele esta situación es incómoda, que se vaya un técnico no es algo positivo, no estábamos acostumbrados a estar tan abajo; queda un objetivo y tenemos que conseguirlo, nos queda la Copa y por eso vamos”. A lo que añadió: “No es momento de hablar, hay que trabajar y revertir la situación, solo autocrítica y trabajo, nada más”, finalizó el arquero. Mariano Pavone también se detuvo a hablar con la prensa y dijo: “Le dedico el gol a la gente de Estudiantes; estamos con ganas de revertir esto, el fútbol es muy cambiante, esperemos sacar un buen resultado en estas dos fechas que quedan, el ánimo decae y se nota; con Racing pudimos haberlo empatado, estamos citados a las diez para entrenar, nadie nos dijo lo contrario”, aseguró Pavone.

“HAY QUE DAR LA CARA”

También Schunke dejó sus consideraciones: “Creo que son momentos que hay que pasarlos, duele estar así; no merecemos esto, creamos muchísimo y no entra, pero hay que poner la cara, no hay que resignarse, hay distintos factores que nos pusieron así, nos cuesta mucho encontrar los caminos, no hay excusas cuando todo es cuesta arriba hay que insistir y poner la cara”, finalizó el defensor pincha.