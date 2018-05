Allanaron cárcel de Romero en busca de Johana Ramallo: no la encontraron

Una chica denunció que estuvo cautiva en la Unidad 34 y que había visto allí a la joven desaparecida hace 9 meses. Fuerzas federales registraron ese penal durante casi 4 horas y no detectaron irregularidades

La Unidad Penitenciaria Nº 34 de Melchor Romero fue allanada ayer por orden del juez federal Ernesto Kreplak, tras una denuncia que involucraba a personal del establecimiento en una supuesta operación de trata de mujeres, originada en el relato que hizo una joven que dijo haber escapado allí “tras permanecer 10 años en cautiverio”. Y aseguró haber visto a Johana Ramallo, la chica de 24 años de la que nada se sabe desde hace 9 meses.

Esos dichos forzaron un despliegue de fuerzas federales que terminó bien entrada la noche, después de una requisa de casi 4 horas en el penal, con resultados “categóricamente negativos”.

La denuncia se radicó ayer al mediodía en el Juzgado Nº 1 de La Plata, en 8 entre 50 y 51, a instancias de Margarita Meira, quien está en la “lucha contra la trata desde hace 26 años, el tiempo que hace que mataron a mi hija (Graciela Susana Bekter, asesinada en 1991)”.

Es referente de la agrupación Madres de las Víctimas de Trata, y relató a EL DIA su versión de los hechos. “El sábado vino una chica que dijo haberse escapado de la Unidad 34 de Melchor Romero, del pabellón de psiquiátricos”, contó.

Esa persona, siempre de acuerdo a lo relatado por la madre de Bekter, “no pudo explicarme mucho porque estaba muy nerviosa y decía que la sacaban con la cara vendada”.

Sin embargo, aseveró que en el Penal “hay un sótano donde se encuentran otras diez chicas secuestradas, entre ellas Johana Ramallo”. Con semejante dato, resolvieron comunicarse con Marta Ramallo para radicar una denuncia conjunta, lo que finalmente se concretó con no pocas dificultades.

“Nos costó encontrar a Marta, hasta que pudimos hablar y recién el domingo a la noche nos juntamos con ella”, señaló la referente de la agrupación de derechos humanos.

Una vez concluido el requerimiento, Ramallo acudió al Juzgado para interiorizarse de lo que había sido declarado.

UNA HISTORIA CON MUCHOS RIBETES

Basándose en el relato de la joven, Meira especuló con la posibilidad de que el supuesto grupo de cautivas hubiera estado “previamente en otro Penal, y esta chica (por la mujer que habría conseguido huir) denunció la situación al 145 (teléfono del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata), pero nunca hicieron nada”, se quejó.

Una vez realizada la denuncia, Ramallo -con una fuerte carga emocional- y Meira se retiraron del Juzgado en dirección a Melchor Romero, para “hacer vigilancia” en la puerta del edificio donde supuestamente se habían cometido los abusos.

Según Meira, la denunciante le pidió “que vaya al frente con este tema porque quiere que los 20 guardiacárceles implicados vayan presos. Hay un comisario implicado también, y eso es lo que declaré”. Y agregó que la joven “está escondida”.

En tanto, un grupo de allegados a la organización mantuvo una guardia frente a la unidad 34 desde el domingo. Y ayer, desde las 17, unas 15 personas se apostaron en la entrada de la cárcel, sobre la calle 179, esperando que se hiciera el allanamiento. “Queremos encontrar el lugar y que hagan un ADN, que digan si estuvo Johana o no. No nos vamos a ir hasta que no encuentren el sótano donde guardaban a las chicas”, indicaron los presentes. Allí estuvo también Marta Ramallo, quien prefirió no hacer declaraciones. Sí esperó, junto a allegados, alguna precisión de la inspección y ocasionalmente consultó si podía ingresar para recorrer el lugar donde, creía, podía estar su hija.

“Categóricamente negativo”

Policías de la Federal encabezaron el allanamiento durante más de tres horas, que fue el tiempo que les llevó revisar “celda por celda, salones de visitas, áreas de recreación, sanidad y talleres escuela”, dijeron desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, resaltando que “no se dejó nada sin chequear” y terminó sin que se detectaran irregularidades.

En el procedimiento estuvieron presentes el jefe del SPB, Xavier Areses; la directora de la U34, Cristina Córdoba, y la abogada de la familia Ramallo. Fuentes de Tribunales confirmaron que el registro fue “categóricamente negativo”.

En esa unidad situada en 520 y 176 hay actualmente 428 internos hombres.