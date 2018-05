Murciélagos: más quejas en los barrios por la falta de respuesta ante posibles casos de rabia

Los vecinos explican que no saben cómo actuar y que tampoco obtienen información en los organismos oficiales

Una vecina de 134 y 69 capturó un murciélago enfermo pero el municipio no interviene para retirarlo / s. casali

Una vecina de Los Hornos se alarmó ayer por la aparición de un murciélago con claros signos de estar enfermo. Sin saber qué hacer ante la posibilidad de que fuera portador de rabia consignó que se comunicó con diferentes entidades comunales y que ninguna le dio una respuesta. “Es la primera vez que veo un murciélago en mi vida y desconozco cómo manipularlo, es increíble que ningún organismo oficial intervenga en estos casos en los que está en riesgo la salud pública”, dijo Estefanía Villalón, la vecina afectada por la inesperada presencia del mamífero alado.

Fue el gato, la pequeña mascota de la casa, quien acorraló y aprisionó sobre la mesada al murciélago que, aún con vida, se veía exhausto. La vecina aclaró que afortunadamente el gato está vacunado contra la rabia, ya que recientemente le dieron la dosis anual.

Sin salir de la desagradable sorpresa la vecina se comunicó con Defensa Civil para pedir ayuda, pero le informaron que el personal de esa dependencia no podía ingresar a los domicilios particulares.

Estefanía Villalón dijo que llamó mas tarde a Sanidad y que en esa área le expresaron que solo tenían incumbencia en cuestiones vinculadas a la salud de las personas y le propusieron que se contactara con la dirección de Zoonosis.

“Llamé a Zoonosis y me dieron instrucciones de que lo metiera en un frasco y lo llevara hasta esa dirección, pero yo no tengo movilidad para trasladarme a un lugar que me queda en la otra punta de donde vivo”, dijo la mujer que vive en la planta alta de un inmueble de 69 y 134.

Preocupada por la falta de asistencia, Estefanía agregó que un empleado de esa dependencia le preguntó cómo se le ocurría pensar que ellos iban a ir a buscar al animal.

En ese momento se dio cuenta que debía aislarlo por sus propios medios y logró empujarlo hasta que cayó en un balde al que tapó con una maceta para evitar que se volara.

“Nunca había visto murciélagos en mi casa y la verdad es que cuando uno se encuentra con algo así no sabe qué hacer, además tengo dos hijos y me preocupa el tema”, agregó la vecina.

La mujer sostuvo, por confirmación de una médica veterinaria, que se trata de un animal enfermo ya que prácticamente se dejó atrapar a plena luz del día y apenas se movía.

Si bien no se sabe de dónde salió el murciélago se cree que estaba en una palmera que se encuentra a pocos metros de la vivienda.

Cómo se recordará hace unos días se detectó en 28 entre 74 y 75 la presencia de un murciélago que luego se constató que estaba enfermo. “Cayó en el fondo de casa y de inmediato me comuniqué con Zoonosis y Sanidad y ninguno me dio una respuesta, entonces me pregunto para qué están esos organismos vinculados a la salud pública”, dijo la vecina domiciliada en barrio Cementerio.

En esa zona se detectó que la población de murciélagos vive en ficus y palmeras. “El animal estaba rabioso, se cayó en mi patio hace una semana y la verdad que cuando nos pasa algo así nos sentimos dejados a nuestra suerte, nadie hace nada”, concluyó la vecina.

DEMORA SIETE DÍAS

Desde el área de Zoonosis de la Comuna se informó que hasta que el animal no se analice se desconoce si tiene rabia y que eso demora unos 7 días. “El diagnóstico hay que hacerlo cómo corresponde, nosotros no recibimos hoy - por ayer - ninguna consulta, pero la persona nos tiene que remitir el murciélago para que la podamos asesorar”, dijo una fuente de esa dependencia.

En la misma línea se comunicó que periódicamente se reciben murciélagos en esa dependencia.

“No vamos a buscar murciélagos a domicilio, todos los que tenemos son atrapados por la gente, además hay que esperar a que se mueran para atraparlos”, agregó el funcionario consultado quien aclaró que se reciben unos 5 ejemplares de esa especie por semana y no todos están rabiosos.

“En toda la Provincia hay 54 murciélagos a los que se les confirmó que tienen rabia; cuando el vecino encuentra uno en estado dudoso debe llevarlo a Zoonosis y cumplimentar con todas las formas legales; si el animal está enfermo se infiere que es rabia y hay que actuar atendiendo que es un problema de salud pública”, se informó desde el organismo comunal.