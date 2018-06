El debate por el aborto sigue en la calle: la opinión de los platenses a favor

Tras la prolongada sesión en Diputados que dio media sanción para que el proyecto de despenalización se convierta en ley, vecinos y vecinas de acuerdo con la iniciativa dieron su punto de vista. En tanto, el movimiento feminista se movilizó a 7 y 50 para expresar su algarabía

Tras la histórica y prolongada votación en Diputados que dio media sanción a la ley de despenalización del aborto, el colectivo feminista que impulsó la iniciativa en nuestra ciudad de movilizaba desde este mediodía en la esquina de 7 y 50 para celebrar la medida.

La intersección fue copada por un grupo de jóvenes que exponían los pañuelos verdes que simbolizan la campaña a favor del proyecto y entonaban cánticos con consignas alusivas.

En ese marco, Luciana Campilongo, exponente de la "Campaña por el Derecho al Aborto La Plata" como parte de la colectividad "Nosotras Decidimos" expresó que "estamos muy emocionadas porque esto es el producto de la lucha de muchísimos años, de la lucha de nuestras compañeras, nuestras ancestras".

"Llevamos muchos años y confiamos que lo vamos a conseguir. Esperamos que los senadores estén a la altura", añadió.

"Abortamos, eso es una realidad, lo que discutimos son las condiciones", analizó Campilongo

Mientras tanto, por fuera de la movilización, en la calle platenses que están a favor dieron su punto de vista tras el debate en el Congreso y se refirieron además a las expectativas en torno a lo que pueda pasar en el Senado.

"Yo creo que está bien, por todo lo que ha pasado. En el Senado va a estar muy peleado", dijo Graciela Beltrano.

En tanto, Mera dijo que "yo no abortaría pero en una situación extrema por ahí sí lo haría. Estoy orgullosa que las mujeres puedan salir a la calle y expresarse libremente. Eso antes no había. Tengo la esperanza de que sea aprobado. Pero depende también de que en las escuelas enseñen educación sexual, yo no recibí esa educación. Que ellos tengan sus herramientas, más siendo mujeres

Por su parte, Matías Garrido sostuvo que "me parece parece perfecto que estemos avanzando en ese sentido. Es bienvenido que algo así esté pasando en el país". Con respecto a la venidera votación en el Senado expresó que "no está nada dicho".

Marta Cáseres comentó que "tengo esperanza que se apruebe en el Senado. Yo ya soy grande pero tengo hijas, nietas, y puede ocurrir una fatalidad. Por más que te cuides el aborto puede pasar igual".

Mientras que Gudalupe expresó: "Estoy muy contenta porque era algo que como sociedad era algo que nos debíamos hace mucho. Porque es un tema de salud pública, porque está la media sanción y también estoy muy contenta por lo que pasó en el proceso".