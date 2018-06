Los beneficios y las desventajas del “levante” a través de las Apps

Esperar el fin de semana y salir de bares para buscar un “buen partido” es una antigüedad. Ahora, el flirteo se hace en tiempo real

ANA LAURA ESPERANÇA

Que internet cambió la forma de estar en el mundo es tan cierto como que la invención de la escritura potenció la reflexión crítica. Así, la red de redes configuró el acceso a la información y la forma de comunicarnos, y también, claro, la manera de vincularnos. En la era virtual desembarcaron, entre tantas novedades, las aplicaciones de citas.

Las más populares son Tinder (2012) y Happn (2014). La primera cuenta con millones de usuarios; la segunda no se queda atrás: en Argentina la usan más de 1,5 millones de personas y en el mundo lo hacen 30 millones. ¿Qué tanto permiten armar una imagen a medida?, ¿Qué atributos favorecen su crecimiento exponencial?

Algunos aseguran que desde las app de citas se generan lazos que perduran. Otros que propician relaciones superficiales basadas en el atractivo físico y el dale “like”. Que resultan eficaces es innegable. El protagonismo de la imagen en los perfiles, también.

Así las cosas, frente al “levante en línea” la logística tradicional para conocer gente pierde por goleada. Ya no hay que esperar al fin de semana, vestirse, invertir un presupuesto en tragos y taxis. Las app tienen la inmediatez de “lograr el match” y una inmejorable ventaja: se puede buscar conexión a cualquier hora, desde cualquier lugar y apenas con un click. Algo cómodo para quienes llegan a casa a las 9 pm de trabajar, y natural para los adolescentes, que se comunican desde que nacieron mediados por la tecnología.

PERMITIRSE

Julia (38) es arquitecta. Le escapó a las aplicaciones de citas durante meses, pero luego de dos años separada del papá de sus dos hijos decidió que quería conocer a alguien. Se comió el mundo saliendo acá y allá con sus amigas, pero sólo encontró diversión. Entonces, aunque con prejuicios, probó Happn. “A mi edad y siendo madre ser operativo es fundamental”, dice. Sin embargo, su experiencia no pasó de unas cuantas citas insignificantes.

Mariana (35), psicóloga y mamá de una preadolescente, tuvo buena suerte. Si bien no llegó a una relación sólida, pasó momentos gratificantes. Para ella, en estos sitios cabe todo tipo de opciones. Desde los que sólo quieren divertirse hasta los que anhelan una relación, e incluso los aburridos que se hacen un perfil para chatear. “Una vez di con un guardia que estaba casado. Se abrió Tinder porque quería hablar con alguien mientras trabajaba. Me contaba sus problemas familiares”, comenta.

No es que la forma cara a cara haya perdido vigencia, pero con las aplicaciones uno puede valerse de sus fotos y recortar la información de sí mismo para crear su perfil. ¿Se abusa de la auto-edición? ¿Qué sucede con la gente que tiene hijos? ¿Suma o resta a la hora de buscar un match?

REINVENTARSE

“Pongo que soy divorciada y tengo una hija”, dice Mariana. Para ella ser honesta en lo que muestra es ser consecuente con lo que pretende: una relación sincera. “La presentación es el primer filtro: me interesa ponerlo. No sé si saldría con alguien sin hijos porque no me va a comprender en mi realidad como alguien que sí”, reflexiona.

Gonzalo (42), también padre, usa Tinder para seleccionar una potencial pareja sexual. Así que informar que tiene un hijo le parece indistinto. Para él, explorar esa galería interminable de fotos es una herramienta genial para lanzarse a la conquista. Si las fotos de una chica le gustan, pone like y busca el encuentro. “También es válido hacerte un perfil si estás buscando relaciones sexuales”, dice este abogado, papá de un nene de 9 años y soltero desde hace 7. Y asegura que en el plano virtual, igual que en la vida, queda bastante claro qué busca cada uno.

¿MI PERFIL SOY YO?

Natalia Markin, psicóloga y especialista en Psicoterapias Integrativas (MP 53117) dice que no existe un único patrón que motive a armarse un perfil, ya que el uso de aplicaciones de citas es amplio respecto de las intenciones de los usuarios y de los tipos de usuarios. “Un denominador común puede ser querer conocer a alguien ajeno al propio entorno”, asegura. Y agrega que en el mundo de las redes se juega la autoestima. “Si la persona miente al hacerse un perfil, hay aspectos suyos que no acepta”. Para ella, los mecanismos más fortalecedores son justamente los que pasan por el auto reconocimiento sincero frente a sí mismo y frente al otro, aunque sea desde la virtualidad.

Lo cierto es que cada vez más personas naturalizan el uso de las apps para salir de la soledad. “Tengo amigas con hijos que conocieron a un hombre también con hijos y hoy son una familia ensamblada”, cuenta Julia. Si bien ella no volvió a probar y prefiere la manera tradicional, piensa que las ventajas de usar una app de cita son las mismas que las de recurrir a internet para saciar una duda o usar servicios online como pagar las cuentas y encargar el carrito del supermercado. Negarse a esas facilidades no tendría sentido.

Pero, ¿cuáles son los peligros de la virtualidad en el delicado terreno de las relaciones? Podría decirse que el aplazamiento en develar la verdadera identidad que habilitan las redes, sea por diversión o por creer que siendo distinto uno va a gustar más, es un aspecto a tener en cuenta. Por lo demás, cuando verdaderamente hay un encuentro, poco importa si el primer contacto se da en un bar, en el trabajo, a través de un amigo o mediante la pantalla del celular. Markin sostiene que, si bien las aplicaciones de citas pueden considerarse herramientas frívolas, ello no las inhibe de ser un canal para entablar relaciones duraderas. “Para que una pareja sea estable tienen que darse varias condiciones, con independencia de que el punto de partida sea internet o el cara a cara. Una de estas condiciones es que los modelos de familia o pareja sean iguales para ambos”.

