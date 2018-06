Pedro Troglio puso manos a la obra en su tercera etapa en Gimnasia, ahora al frente del plantel profesional. El técnico hizo un análisis del plantel, de lo que tiene y le falta

Comenzó en la jornada de ayer la pretemporada de Gimnasia, y también los futbolistas estuvieron frente a frente con el flamante cuerpo técnico encabezado por el entrenador, Pedro Troglio. Y una vez terminada la tarea matutina celebrada en Estancia Chica, el DT se hizo presente en la sala de prensa para brindar un a conferencia y dar a conocer sus primeras sensaciones, al haber vuelto a dirigir al primer equipo, y a varios futbolistas que conoce tanto como Lucas Licht, Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Facundo Pereyra y Alexis Martín Arias, entre otros.

Durante la mañana se lo vió de muy buen ánimo al entrenador al reencontrarse con los utileros, el cuerpo médico y algunos colaboradores del grupo.

“Ante todo estoy muy feliz de empezar a trabajar otra vez con el plantel. Empezamos con expectativas de hacer las cosas bien”, comenzó diciendo el DT.

“Tenemos la necesidad de arrancar ganando en la Copa Argentina y luego en las primeras fechas del torneo”, admitió.

Enseguida se le consultó por el inicio de la tarea, donde todavía no hay caras nuevas, y sobre esto afirmó, “hay buen material con los chicos. Lógicamente que esperamos esta semana incorporar dos o tres jugadores que estamos manejando”.

Es sabido que será un mercado de pases largo y donde hay mucha competencia (económicamente hablando), entre los clubes. “Miramos los números de otros equipos y para Gimnasia es todo caro.La realidad es esa, todo es caro, por eso hay que buscar con criterio, y tengo la necesidad de dos o tres incorporaciones. Se que cuento con muy buen material con los chicos, aunque la realidad es que no podés jugar con todos pibes”, aseguró, y enseguida agregó, “cuando uno acepta, sabe que va a vivir esto. Por eso estoy a full con lo que tengo y esperando alguna confirmación esta semana. Como dije antes, estoy feliz de empezar, hay muchos chicos y es cierto que faltan caras nuevas, pero mantenemos una expectativa lógica”.

“Tengo la experiencia que la mejor manera de llevar a chicos que juegan sus primeros partidos, es acompañándolos con jugadores de experiencia. Por otro lado, en este equipo el que no está bien, no va a jugar. Sea quien sea”.

Al mismo tiempo aclaró que no descarta que se pueda dar la venta de algún futbolista en pleno proceso de pretemporada. “Entiendo que la necesidad de Gimnasia llevará a la venta de algún jugador. Lo ideal sería que esto se de antes del mes de julio, así nos da tiempo de prepararnos”, expresó el DT.

Uno de los ausentes en la tarea de ayer fue Franco Niell (el otro Nicolás Colazo), a quien se le termina el contrato el 30 de junio venidero y por quien el técnico pidió para que renueve, pero parece complicado. “Tengo un gran afecto por Niell. Entiendo que el Club decidió no renovar su vínculo, hemos pedido jugadores para esa posición y para ello no todos podrán seguir. Pero bueno, el Enano es factible que no siga”.

Cuando se le consultó por la posibilidad de que se sume Germán Denis como refuerzo, dijo, “Denis es un jugador que conozco. Acepta adecuar su contrato según la realidad económica del Club. Puede resultarnos más que útil”, terminó diciendo esperanzado de poder contar con el Tanque.