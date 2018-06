Empiezan los trabajos de nivelación en el campo de juego de 57 y 1

Después de dos meses de parate, las máquinas empezarán a realizar obras de ajuste del terreno. En septiembre, el césped

Luego de cumplirse durante dos meses el bloqueo de obras en el estadio de Estudiantes, los trabajos continuarán hoy, ya que comenzarán a llegar maquinarias que reactivarán los trabajos relacionados con el campo de juego.

Las maquinas son especificas para llevar adelante los trabajos adecuados para poner en marcha las tareas primarias de la “colocación” del campo principal del Jorge Luis Hirschi.

Concretamente se deberá nivelar el suelo (con una pendiente histórica de la calle 57 a 55), para luego proceder a rellenar con tosca, arena y tierra. El último paso del trabajo será la colocación del césped, que tendrá una mixtura artificial y otra (mayoritaria) natural.

Es de destacar, que en esta misma jornada el Prosecretario de Obras, Miguel Menno atenderá a los medios de comunicación (de 11.30 a 12.30) con el fin de dar a conocer cómo y cuáles serán las tareas que se llevarán adelante en los próximos días en lo que será el rectángulo de juego de Uno.

Sin préstamo confirmado no hay Asamblea Extraordinaria

La dirigencia albirroja por el momento no tiene pensado hacer un llamado a Asamblea Extraordinaria, más allá que es una posibilidad concreta que ya se habló en la última reunión.

El tema, según le explicaron a este medio, es que hasta tanto no se firmen los papeles con el banco Itaú no se realizará ningún llamado. Es más, si la entidad bancaria no cree necesario que los socios deban respaldar el préstamo, directamente no habrá asamblea.

Lo concreto es que desde el anuncio oficial de Juan Sebastián Verón, en la previa del partido contra Nacional por la Libertadores hasta la fecha no se pudo terminar el trámite burocrático para la acreditación de los 5 millones de dólares. “Encima con todos los problemas financieros relacionados a la suba del dólar...”, agregó una fuente confiable del Club.

Más obras: siguen los trabajos en el sintético del Country

El viernes los dirigentes vinculados a la secretaría de obras estuvieron recorriendo el sector del Country en el cual se colocará dentro de un mes la nueva cancha de césped sintético, que será utilizada por el fútbol profesional y amateur.

Si bien en un momento cundió el pánico ya que las versiones hablaban de un problema a la hora de colocar el césped contratado en China, le dijeron a este medio que de no mediar inconvenientes el próximo mes comenzará la colocación de un sector que será de vital importancia para los entrenamientos de las diferentes categorías del fútbol albirrojo.