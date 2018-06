Laurita en el Bailando como jurado: "Estoy muy agradecida"

La bailarina fue confirmada en su rol en el certamen

A poco del comienzo del Bailando 2018, Laurita Fernández brindó una entrevista a Los Ángeles de la Mañana ya confirmada como la nueva jurado del certamen.

“Estoy muy contenta con la propuesta, ya se venía hablando mucho. La verdad, si me preguntabas años antes, no me interesaba. Nunca fue algo que anhelaba. Siempre busqué bailar que es lo que me gusta, pero es verdad que no hubiese bailado este año porque siento que sería más de lo mismo”, contó la joven.

Y siguió: “Me halaga, nací de un casting de 5000 chicas y que hoy me propongan este espacio me honra mucho. Estoy muy agradecida, está bueno y es un desafío. Tengo muchas ganas y hay que congeniar horarios con el ritmo de vida”.

Consultada sobre las "condiciones" de su contrato, cerró con humor: “Podría pedir unos sandwichitos de jamón y queso. ¿Que no me traigan a tal o cual a la pista? No, a mí pónganme al que quieran, no me importa nada”.