Todos contra Trump por su dura política migratoria que separa a niños de sus familias

El mandatario insiste en apartar a los menores de sus padres, detenidos al pasar ilegalmente la frontera desde México. Repudio de republicanos y demócratas. Contrapunto con Merkel

| Publicado en Edición Impresa

Washington

El presidente Donald Trump seguía ayer en el centro de la polémica ante el imparable escándalo por la separación de miles de niños inmigrantes del resto de sus familias en la frontera estadounidense con México.

Más allá de la furia indisimulable de los legisladores de la oposición demócrata, los propios republicanos no esconden la incomodidad con la creciente controversia y las justificaciones esgrimidas hasta ahora por el gobierno. En ese cuadro, Trump se mostró dispuesto a reunirse con integrantes de la bancada republicana para discutir las opciones que se analizan para hallar una salida a la situación.

Trump y altos funcionarios ya dejaron claro que el gobierno no pretende retroceder en su política de separar familias arrestadas al ingresar clandestinamente al país, a pesar del ya ensordecedor coro de críticas indignadas por semejante iniciativa.

“Yo no quiero retirar a los niños de sus padres. Pero cuando buscamos procesar a los padres por venir aquí ilegalmente, algo que se debe hacer, hay que separar a los niños”, expresó el mandatario en un discurso ante pequeños empresarios.

En tanto, varios legisladores demócratas visitaron centros de albergue de niños separados de sus familias en la frontera y expresaron su furia al encontrarse con que los menores son mantenidos en instalaciones divididas en “jaulas”.

Diversos sondeos ya muestran el rechazo mayoritario de los ciudadanos estadounidenses a esta situación, en un cuadro que podría claramente tener efectos en las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán en noviembre.

El gobierno, en tanto, se aferra con firmeza a la teoría de que la separación familiar es resultado de la ley vigente, y que los legisladores demócratas son los responsables por esta situación, al negarse a votar una ley de reforma del sistema migratorio.

Al respecto, Trump apeló a la red Twitter: “¡Los Demócratas son el problema!”, reiteró. Según el presidente, a los demócratas “no les importa la criminalidad y quieren inmigrantes ilegales, no importa cuán malos puedan ser, para inundar e infestar nuestro país, como el MS-13”, en referencia a la Mara Salvatrucha (pandilla salvadoreña).

Los republicanos controlan las dos Cámaras del Congreso, pero Trump responsabiliza a los demócratas porque en el Senado precisa de 10 de sus votos para que una ley resulte aprobada. En la actualidad, en el Congreso circulan dos proyectos de ley relativos a la cuestión migratoria.

El primer proyecto es claramente de “línea dura”, apoyado por los sectores más ultraconservadores, y el segundo es considerado de “compromiso” con los demócratas.

Este último proyecto pone fin a la separación de familias, protege de la deportación a aquellos inmigrantes llegados al país en su infancia (los llamados Dreamers o soñadores), aumenta el presupuesto de defensa fronteriza y reduce las cuotas de inmigración legal.

En este contexto, los gobiernos de Colorado, Nueva York, Maryland y Massachusetts se negaron a enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur. “No seremos cómplices de esta tragedia humana”, dijo el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo.

En medio de la avalancha de críticas, el Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions, opinó que las comparaciones con acciones de los nazis en Alemania era “una real exageración”.

De acuerdo con datos oficiales, solamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera del proceso criminal por ingresar clandestinamente al país.

En la actualidad, el departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado nada menos que 11.700 niños y menores de edad extranjeros, retenidos en unos 100 albergues distribuidos en 17 estados del país.

“CRUEL E INHUMANO”

En este escenario, México también hizo escuchar su voz. En una videoconferencia, el canciller mexicano Luis Videgaray dijo que la política de “tolerancia cero” que permite la división de las familias de indocumentados es “cruel e inhumana”, abriendo una nueva grieta en la relación con Washington bajo la administración de Trump.

“No podemos permanecer ni permaneceremos indiferentes” ante esta situación, recalcó Videgaray, al hacer “un llamado al gobierno de EE UU, en el más alto nivel, para que reconsideren esta política y se dé prioridad al bienestar y derechos de niños y niñas con independencia de su nacionalidad y situación migratoria”.

El canciller precisó que “menos de 25 casos” son de nacionalidad mexicana y están siendo atendidos a través de su red consular, mientras que la inmensa mayoría proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador, según los datos del gobierno estadounidense.

El lunes, Trump reafirmó las controvertidas medidas contra las familias inmigrantes. “EE UU no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será”, dijo.

Según el mandatario, entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay personas “que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más”. “Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será”, afirmó.

Trump desató la peor crisis en décadas con su vecino del sur al insistir en construir una nueva muralla -pagada por México- a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera que comparten, para evitar el arribo de indocumentados de México y Centroamérica que llegan a territorio estadounidense en busca de una vida mejor.

CONTRAPUNTO CON MERKEL

Para completar el panorama, Trump también abrió un frente de batalla con Berlín. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel rebatió ayer las afirmaciones del mandatario norteamericano que volvió a defender, contra toda evidencia, que la criminalidad crece en Alemania debido al flujo de inmigrantes.

“Mi respuesta a esto es que el ministro del Interior (alemán) presentó recientemente las estadísticas sobre la criminalidad y que hablan por sí mismas”, afirmó Merkel en rueda de prensa. Horas antes, Trump afirmó por segunda vez en Twitter que la criminalidad aumentó en Alemania un 10% después de que Merkel abriese las puertas de su país a más de un millón de solicitantes de asilo desde 2015. (AFP, AP, EFE y TÉLAM)