Breves de la farándula

Flore Peña negó crisis y dijo que se casará con Ramiro

“Por favor, no sé qué periodista es la que lo inventó. No hay infidelidad, traición, no hay nada. Quizás dicen estas cosas porque les molestará lo que pienso”, dijo la actriz y anunció que se casará con Ramiro, padre de Felipe.

Flor Vigna le revisa el celu a su novio y ¡se lo cuenta!

“Yo le reviso el celular. Yo sé que no hay que hacerlo pero a mí me puede... Yo sé su clave porque me la dio cuando editábamos los videos juntos y nunca más la cambió”, se sinceró Flor Vigna sobre su novio Nico Occhiato.

Los beneficios de estar en la dulce espera según Lu

“Uno de los beneficios de estar embarazada...no hacer nada y menos cargar valijas!!!”, escribió Luisana Lopilato junto a esta foto en su Instagram. La actriz espera la llegada de su primera hija, que se sumará a los nenes Noah y Elías.

La gran apuesta de Paula al dejar Ideas del Sur

“Fue una apuesta muy fuerte para mí cambiarme de canal y dejar Ideas del Sur, que me fui súper agradecida y en muy buenos términos. Los quiero mucho a todos y sigo en contacto con todos”, dijo Paula Cháves, sobre su mudanza.

Nai contó la razón de su salida del “Bailando”

“La realidad es que fue gracias al poco apoyo que tuve y a la cantidad de bajadas de línea que tenía semanal y además se sumó recibir amenazas de muerte de todo tipo a mi celular”, contó Nai Awada sus motivos.