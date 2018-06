Tras la pérdida por siniestros viales, el drama de las familias que reclaman Justicia

Se trata de tres casos con víctimas fatales ocurridos en lo que va del año en la Región. El último fue el viernes en la Autopista. Piden testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad

Un auto negro y “una persona grande, de alrededor de 50 años, con pelo canoso y bien vestido”. Esos son los únicos datos con los que cuenta la familia de Gastón Aguirre (26), un joven remisero que murió al ser arrollado el 25 de mayo último, en 3 y 72.

La poca información que pudieron recabar, ubica a Gastón en esa esquina el día mencionado. Había ido a buscar comida al local que manejan sus hermanos, Simón, el menor, y Pedro, el más grande, que está ubicado en 5 y 80. Presumen que el incidente ocurrió cerca de las 15 horas y saben que “había muchísima gente en la zona”.

En esa intersección, un Clío manejado por una mujer lo habría tocado. Su hermano menor, Simón, le dijo a este diario que “cuatro chicas que vieron lo que pasó, nos contaron que él chocó con la rueda delantera cuando ella salía, porque estaba estacionada”.

El golpe hizo que Gastón perdiera el control de la moto y terminase debajo de una camioneta.

Según lo relatado por algunos testigos, el conductor del rodado mayor “frenó a mitad de la cuadra, casi en la esquina de 4 y se bajó a ver qué pasaba, pero después se escapó al ver que se juntaban personas alrededor de Gastón”.

Una de las versiones indica que el rodado en cuestión es una Renault Sandero. Otra, que en realidad se trató de una Chery. En cualquiera de los casos, coinciden en que tenía “la patente nueva y vidrios polarizados”.

“Al ver a Gastón en ese estado, lo primero que hicieron fue acercarse a ayudarlo. Por eso no pudieron prestar mayor atención al tipo que lo había atropellado. Por lo poco que nos pudieron decir, el hombre se fugó del lugar, pero no sabemos en qué dirección lo hizo”, relataron.

Por eso piden encarecidamente algún testigo que pueda aportar datos del vehículo y también del hecho en sí.

Simón fue el primero en llegar a la escena. Al reconocer a su hermano, se acercó y le habló. “Llegó a mirarme y me agarró fuerte de l a mano”.

Gastón fue trasladado al hospital San Martín, donde permaneció internado ocho días, hasta que su cuerpo no resistió más. Murió el 2 de junio.

“Necesitamos que este hombre aparezca, quizás fue parte del accidente pero no el culpable. Pedimos Justicia por Gastón. A mi hermano no me lo devuelve nadie, y mis dos sobrinos se quedaron sin el papá”, dijo Pedro.

El pedido es acompañado por sus otros hermanos, Pedro y Simón, Celeste , Diego (gemelo de Gastón), Leonel, y sus padres, Celestino y Celia.

“queremos saber qué pasó”

El caso de Ignacio Ávalo (28) es similar al de Aguirre. Lo que allegados y familiares conocen del episodio, proviene de fuentes extra oficiales.

En diálogo con este diario, el suegro, Marcelo Mazzuchi, refirió que “Ignacio volvía de su trabajo en capital federal, por la Autopista Buenos Aires - La Plata y, entre las 14.20 y las 14.30, algo pasó”.

Ávalos realizaba ese camino en su moto, una Honda Titán, cinco días a la semana desde hacía siete meses.

Por razones que se intentan determinar, se accidentó en el kilómetro 44.5 de la autovía, sentido a La Plata, y quedó tendido en la cinta asfáltica.

Testigos le aseguraron a Mazzuchi que su cuerpo estaba “tirado, casi pegado al separador central”. Tenía signos vitales cuando lo subieron en la ambulancia, pero murió en el trayecto hacia el hospital.

La solicitud de sus parientes es clara: “Hay testigos que vieron el accidente, no encontraron información en los diarios y entonces pensaron que tal vez estaba vivo, por eso quizás no declararon. Que al menos en forma anónima me hagan llegar la información”, manifestó su suegro.

Finalmente, cabe recordar la muerte de Julio Arze, el jubilado que fue atropellado por dos motos la tarde del 1 de abril pasado, en 27 y 60, cuando el hombre se dirigía a la misa que se celebra en la parroquia Nuestra Señora de Luján.

Los responsables circulaban sin cascos, chalecos reglamentarios ni patentes.

Por ahora, no hay pistas que ayuden a esclarecer ninguno de los hechos.

No obstante, las familias convergen en buscar la verdad “hasta las últimas consecuencias”. Eso es, saber qué sucedió y si hubo responsables que sean puestos ante la Justicia.