Al abrir las canillas, en zonas de Tolosa y Ringuelet el agua salió turbia y alarmó a los vecinos

Incontables vecinos dijeron que por momentos el líquido salía marrón de las canillas. Luego, durante varias horas mantuvo la turbiedad

Al abrir la primera canilla del día muchos vecinos se llevaron una desagradable sorpresa: el agua, que debe tener, entre otras características, la de ser incolora, era ocre o marrón oscura según el barrio. Los usuarios que experimentaron esa falta de transparencia en el suministro de Absa pensaron, en su mayoría, que la turbiedad se debía a la ejecución de maniobras que la empresa podía estar realizando en sectores de la red cercanos a sus domicilios. El fenómeno se vivió en Tolosa, Ringuelet y Villa Elvira y efectivamente respondió a intervenciones de la prestataria en un acueducto del sistema.

Lo curioso entre los reclamos que transmitieron los usuarios a esta redacción es que mientras en la zona norte el color del agua era de un amarillo fuerte en los barrios del sudeste platense el chorro de las canillas era marrón. Recién con el correr de las horas, el suministro fue perdiendo paulatinamente las partículas que la ensuciaban y fue aclarándose hasta recuperar la transparencia.

En Tolosa fueron varias las familias afectadas por el color del agua alterado. Celia González, de la calle 118 entre 524 y 525, la rutina de lavar la ropa terminó ayer con el disgusto de varias prendas blancas manchadas. “Quedaron amarillas y no hay forma de que le pueda sacar ese color”, señaló la vecina a la vez que dijo temer por otras situaciones a las que la puede llevar el agua coloreada. “Si me quiero hacer un café por ahí no sé cómo está el agua con el que lo hago”, añadió.

También en Ringuelet, se escucharon quejas porque a lo largo de la mañana el agua no salía transparente de las canillas. Tal fue el caso de vecinos de 519 entre 6 y 7, que creyeron que la turbiedad se originaba en trabajos que se estuvieran realizando en cañerías cerca de esa zona. Otro usuario de esa localidad del norte platense, pero en ese caso de las calles 2 y 519, advirtió el tono oscuro del agua de su domicilio cuando estaba por prepararse unos mates. “Vi el color y no me animé a consumirla; usé, por las dudas, agua mineral”, dijo.

En el otro extremo de la Ciudad, puntualmente en 121 bis entre 82 y 83 -Villa Elvira-, también los vecinos pensaron en la posibilidad de que maquinarias de Absa estuvieran operando en la red. “Toda la mañana tuvimos agua con tierra; totalmente marrón”, comentó, desconcertada, Alicia Alvarez.

Obras de mantenimiento

Absa informó que sus técnicos estuvieron realizando tareas de mantenimiento sobre un acueducto de 1.200 milímetros, que abastece de agua superficial, tanto a la Usina Bosques como a la estación de rebombeo de 120 y 33. “Por tal motivo -se explicó- podría registrarse cierta turbiedad en algunos puntos de la ciudad”. Al mismo tiempo la empresa recomendó “dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual”.