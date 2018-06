Ser árbitro y la convivencia con el error: “no es fácil, cada uno lo va asumiendo como puede”

| Publicado en Edición Impresa

Mauro Vigliano lleva una carrera arbitral de más de 20 años, en la cuál recorrió todas las categorías del fútbol argentino y dirigió partidos internacionales. Por este motivo, es palabra autorizada para hablar de distintos aspectos que engloban a un difícil y siempre cuestionada profesión como el error, la relación con los protagonistas, la personalidad y la crítica.

-¿Cómo se convive con el error?

-No es fácil, cada uno lo va asumiendo como puede. Lo más difícil tal vez sea continuar el partido una vez que te equivocaste. Te das cuenta a veces al instante de que fallaste por el jugador, o tomás una decisión y te cae la ficha tarde. Y si no te das cuenta, te queda la duda, y eso hay que sacárselo de la cabeza porque te saca de eje. Tenés que volver a enfocarte al instante.

-Después de una mala actuación o polémica, ¿sos de revisar tus errores durante la semana?

-No miro por demás, trato de ver lo justo y necesario. Analizarlo desde el porqué del error, pero no me autoflagelo, consumiendo todos los medios permanentemente. Hay gente que lo hace y le sirve, a mí me sirve no hacerlo.

--¿Es importante trabajar el trato con los jugadores?

-Es un aspecto clave. No siempre podés tratarlos igual. Creo tener un buen contacto con el jugador, ameno y respetuoso, pero no siempre podés hablar igual. A veces tenés que levantar la voz, otras dar una palmada y en otras mostrar una tarjeta. Tenés que tener un abanico de herramientos y saber cuál usar en cada momento, y también sabiendo que cada jugador es distinto. Hay que saber manejar a cada uno en los distintos momentos y controlarte a vos también. Depende el momento del partido, qué partido, la historia que tenés con ese jugador o ese equipo. Hay que tratar de mantener el control de partido.

-Cada árbitro tiene su personalidad, ¿cómo se forma?

-Cuando empezás a andar el camino del arbitraje, mirás muchísmo al árbitro. Y creo que ese mirar y focalizar tanto, que también conlleva un análisis, te lleva a ir forjando tu imagen como árbitro. Te vas marcando que cosas no harías nunca y qué cosas te gustan, siempre manteniendo tu esencia obviamente. Pero vas absorbiendo cosas que te ayudan a formarte. Argentina tuvo grandísimos árbitros, tiene una historia arbitral muy rica, así que hay un montón de jueces para seguir.

En cuánto al arbitraje argentino, ¿a veces se exagera en la crítica?

-No es malo nuestro arbitraje, sino creo que es bueno. Creo que le cabe a todos los árbitros del mundo igual eso de la crítica. Tengo contacto con jueces de otros países y también sufren los embates de la prensa local o los hinchas. Todos tienen la sensación que en su país son duramente criticados, pero es parte del oficio.