Santa A superó a San Fernando y sube en la tabla de posiciones

Por la fecha 11 del torneo Metropolitano de Hockey Femenino, Santa Bárbara A consiguió un gran triunfo frente a San Fernando por 1 a 0 con gol de María José Granatto en el primer cuarto. De esta manera, las dirigidas por Marcelo Garraffo se adjudicaron su segunda victoria al hilo y escalan en la tabla de posiciones. Actualmente, Santa se ubica en la octava posición, con 15 puntos, sólo uno por debajo de Banco Nación y San Martín.

OTROS RESULTADOS

Por la Primera B: Santa”B” 2-1 San Fernando”B” y Universitario 2-0 Sociedad Hebraica.

Por la Primera C: Estudiantes 0-1 Colegio Newman.

Por la Primera D1: Santa”C” 0-1 ST. Brendan’s y Universitario”D” 1-3 S.A.G.L.Z.

Por la Primera D2: Berazategui 2-3 Universitario “B”.

JUEGAN LOS CABALLEROS

Hoy, desde las 16, se jugará una nueva fecha del torneo Metropolitano de Caballeros. En Primera A, Universitario “A” enfrentará a Ducilo y Santa Bárbara “A” hará lo propio ante BANADE. Por Primera B1: Universitario “B” vs Quilmes “B” y Luján RC vs Santa Bárbara “B”.

Primera B2: AACF Quilmes vs Estudiantes; mientras que en Damas: PDDZ1: Estudiantes “C” vs Liceo Militar. PDDZ2: Gimnasia vs Bs As C. School, en Everton.