Troglio, sin filtros: "Twitter es un criadero de boludos"

El entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, no anduvo con vueltas al opinar qué piensa sobre el manejo de las redes sociales y consideró que "Twitter es un criadero de boludos".

El técnico, que se encuentra trabajando con el grupo Selectivo de juveniles del cual elegirá a algunos futbolistas para llevar a la pretemporada, mantuvo un diálogo con Fox y no tuvo filtros.

En el marco de la foto que subió Ansaldi con su esposa en las redes, destacó que "no tiene nada de malo, hoy lo vemos mal porque sale en una red social. Pecó de la tranquilidad en la que él vive".

Asimismo, el técnico manifestó que "Twitter tiene algo fantástico que es una fuente de información única pero también es un criadero de boludos, de tipos que ponen lo que quieren y a cualquier costo. Si me dan el día libre y lo que hago de malo es meterme en una pileta con mi mujer, no sé qué es lo grave. Sabiendo cómo es la historia, hay que evitarlo, aunque no debiera ser así".

"El día libre es para eso, no para andar de noche con amigos, es para compartirlo en familia", cerró.