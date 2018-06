Pura ternura: emoción en un aeropuerto donde una perra labradora dio a luz

El aeropuerto de Tampa en Florida, Estados Unidos, fue escenario de un hecho tierno e inesperado cuando una perra labrador de dos años dio a luz ante la sorpresa de las cientos de personas que iban y venían para tomar un vuelo. La protegonista de esta historia es una perra que viajaba como perro guía de una mujer y su hija a Filadelfia. Si bien sus dueñas sabían que estaba preñada, nunca creyeron que pudiera parir en medio de su viaje.

El parto fue asistido en la puerta de embarque por dos miembros del equipo médico de los bomberos del aeropuerto, que mostraron su trabajo por Twitter, mientras varios pasajeros la rodeaban y sacaban fotos. "Somos un equipo de servicio completo", publicaron los bomberos, que además informaron que nacieron siete machos y una hembra.

La perra Ellie, llamada así como diminutivo de Eleanor Rigby, viajaba junto a Nugget, el padre de los cachorros. "Día duro para esta mamá en la puerta F80", escribieron los bomberos junto a una foto de Ellie después del parto. Sin duda, una historia que final feliz... y sorpresivo.

An air traveler’s service dog is delivering puppies now @FlyTPA We’re a full-service department! pic.twitter.com/4xlPixtcFn