Tres mujeres tomaban mate en su casa de La Loma, entraron dos delincuentes y las asaltaron

Ocurrió en 37 entre 24 y 25. Ambos asaltantes tenían sus rostros con medias. Las encerraron en un cuarto y les robaron casi $40 mil

Como tantas otras mañanas, una mujer de 88 años conversaba con sus hijas de 70 y 66 años en plena sesión de mates, en la casa del barrio La Loma que comparten también con dos hijos de una de esas hermanas.

La tranquilidad habitual de esa rutina esta vez se alteró por la violencia delictiva: a las 10.30 irrumpieron dos delincuentes en ese domicilio de 37 entre 24 y 25.

Fueron dos hombres quienes las sorprendieron. Luego de treparse por el frente de la casa a través de un paredón, recorrieron el techo hasta llegar a la parte trasera del inmueble.

Los asaltantes les dijeron a las tres mujeres que “sólo vinimos a robar y después nos vamos”

Según le contó a este diario uno de los varones de la casa, Leonardo Taglianetti (42), los intrusos abordaron a las víctimas cuando estaban en la cocina.

“NO LES VA A PASAR NADA”

Taglianetti no estaba. Al momento del asalto se encontraba trabajando al igual que su hermano. Ambos viven allí junto a su madre, su tía y su abuela.

El hombre detalló que los delincuentes -apenas redujeron a las mujeres- “las tranquilizaron asegurándoles que no les iba a pasar nada”.

También les expresaron que “sólo vinimos a robar y nos vamos”, indicó.

La permanencia de los asaltantes en el lugar fue “de media hora”, que se hizo interminable para madre e hijas, según contó el familiar.

De acuerdo a lo informado por la Policía, los ladrones recorrieron toda la vivienda, mirando en todos sus rincones, y repasaron los espacios en los que cada uno de los habitantes podía guardar algo de valor. A una de las hermanas la despojaron de 37.000 pesos y a la otra de 1.500 pesos.

Taglianetti mencionó que “además de dinero puede ser que se hayan llevado también alguna pulserita”.

No obstante, aclaró que del testimonio de sus familiares pudo concluir en que “lo más importante era encontrar plata. Por eso, a cada instante les preguntaban dónde estaba el dinero”.

CONSUELO

El hombre se consoló con que no hubo violencia contra su madre, su tía y su abuela: “Por lo menos no las golpearon, como he visto en el diario que pasó en otros asaltos a personas mayores de edad”, dijo.

En ese sentido, detalló que “sólo las encerraron en un cuarto y si bien amenazaban con que si no conseguían lo que querían iban a sacar sus armas, en ningún momento mostraron alguna”.

No obstante, por el enorme susto sufrido, a su abuela luego la atendió personal del SAME, por una descompensación. “Es que hace casi 90 años que vive en este barrio y nunca había tenido un robo”, lamentó Taglianetti.