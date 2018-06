El presidente del Concejo pidió disculpas, Tolosa Paz no las aceptó y va a la Justicia

Luego de que Ponce admitiera que estuvo “fuera de lugar”, la edil dijo que sus palabras fueron “falsas”

“De ningún modo acepto sus disculpas”. La frase de la concejal del PJ Victoria Tolosa Paz en respuesta al pedido de perdón público que hizo ayer el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, no hizo más sumar leña al fuego en la polémica desatada el miércoles en el cuerpo deliberativo.

El concejal de Cambiemos emitió ayer un comunicado público en el que pidió perdón y expresó que sus palabras estuvieron “fuera de lugar” y que su respuesta a la edil fue “desafortunada”. Sin embargo, lejos de aceptar el pedido de disculpas, Tolosa Paz ratificó que irá a la Justicia por violencia de género y e insistió en cuestionar su “falta de respeto”.

Como viene publicando este diario, el fuerte cruce se desató el miércoles cuando en plena sesión la concejal de Unidad Ciudadana-PJ dijo que el manejo del reglamento por parte del titular del cuerpo era “antiético”. Ponce bajó a su banca y desde allí la descalificó por estar “casada” con el ex secretario de medios José Albístur, imputado en una causa por presunta malversación de fondos durante la anterior gestión. Además, dijo que el ex funcionario no se presentó ante la Justicia y que la edil no había presentado tampoco su declaración jurada, afirmaciones que la edil negó de plano.

La fuerte discusión entre ambos provocó que Tolosa Paz rompiera en llanto en el recinto y anunciara que denunciará al presidente del Concejo por violencia de género en la Justicia penal, el Consejo Provincial de la Mujer y el Inadi, una presentación que según indicaron desde su entorno se realizaría el lunes.

Pero, además, afirmó que Ponce expresa constantemente “una preocupante soberbia y una absoluta falta de respeto”. Y rechazó que, como afirmara el concejal del oficialismo, el episodio haya obedecido a un “exabrupto” porque se trató de “uno más en una serie de incidentes descalificantes”, y recordó que cuando juró en el cargo en diciembre del año pasado los militantes del espacio de Ponce la recibieron con la marcha fúnebre.

UNA POLÉMICA QUE CRECE

Mientras un sector del kirchnerismo ayer motorizaba un intento por rediscutir el rol de Ponce a cargo de la presidencia del Concejo local, otros sectores del peronismo se mostraban reticentes a echar más leña al fuego de la tensión que reinaba ayer en el primer piso del palacio de la calle 12.

“Llamé a Tolsa Paz pero no me atendió”, dijo Ponce ante la consulta de este diario y sobre lo ocurrido explicó: “Me exacerbé, yo bajé a mi banca a discutir corrupción”.

El propio intendente, Julio Garro, se refirió también a la cuestión: “Cuando se mezcla la política con las cuestiones personales empiezan los problemas”, reflexionó y agregó: “Por eso le dije a Ponce que debía pedir perdón, se puede debatir sin caer en la agresión”.

Lejos de sumar apoyos, el resto del oficialismo se llamó a silencio sobre el tema, al afirmar que se trata de un asunto puntual con el presidente del Concejo.

Las concejales Florencia Rollié (UCR), Virginia Rodríguez (FR), Ana Castagneto (UC-PJ) y Lorena Riesgo (FpV-PJ) firmaron el miércoles un comunicado en el calificaron a Ponce de “misógino” y “maltratador verbal” de los concejales. Y advirtieron que responder a la intervención de una concejal con dichos sobre su esposo es “diluir su representación institucional y su rol parlamentario al de “esposa de”.

Todo comenzó cuando Tolosa Paz había afirmado en la sesión del miércoles que Ponce tenía un manejo del reglamento “antiético” por desviar para su tratamiento en comisión una presentación suya que cuestionaba los dichos del concejal radical Raúl Abraham sobre la inversión en universidades públicas. El final de la polémica por ahora está lejos.