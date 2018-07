Semana clave y contrarreloj, para que Pedro Troglio pueda empezar a contar y utilizar los refuerzos que pidió

Con el mes de julio llegan los amistosos, y en unos días, el debut en la Copa Argentina. El técnico quiere disponer de ellos cuanto antes

Gimnasia comienza a vivir su cuarta semana de pretemporada, y todavía queda mucho por resolver. Es que en el tema refuerzos, la única cara nueva es la del paraguayo, Víctor Ayala, y que aún no ha podido hacer fútbol con sus nuevos compañeros. El sábado 21 de julio el Lobo debutará en la Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano, de Córdoba, y todavía Pedro Troglio no pudo contar con tres nombres que ya están. Por que además de Ayala, lo de los delanteros Santiago Silva y Guido Vadalá está arreglado, pero aún no se presentaron.

Pasó el primer amistoso frente a Cerro Porteño de Paraguay el sábado y no hubo refuerzos. Las únicas caras nuevas fueron las de los juveniles Germán Guiffrey (zaguero central) y Lucas Calderón (jugó como extremo por derecha en el ataque, actuando desde el inicio, y en el complemento Juan Cataldi.

El sábado venidero será momento de la segunda prueba. Al predio de Abasto llegará Godoy Cruz, y por ahora Troglio podría incluir al paraguayo Ayala solamente. Todo lo demás, está en el aire.

Es que tanto el Tanque Silva como el juvenil Vadalá, deben solucionar temas contractuales, con Talleres de Córdoba y Boca Juniors, respectivamente. El uruguayo debe rescindir con la “T”, y el pibe terminar de cerrar su préstamo y su salida del Club Xeneize.

Vadalá ya estuvo cumpliendo con la revisación médica en nuestra Ciudad el jueves pasado; mientras que a Silva todavía se lo espera para cumplir con esto. En principio, los dos estarían presentándose hoy.

Más allá de ir hacia Estancia Chica, deberán pasar por la Sede Social de calle 4 para firmar su contrato. Después habrá que ver cuál es su estado, y si empiezan a entrenar mañana, si el cuerpo técnico los ve como para darles minutos ante el Tomba.

LO QUE FALTA

Con Silva y Vadalá, Troglio cubre el puesto de los delanteros. Con Ayala, el volante que buscaba (también puede hacerlo como lateral por derecha). Ahora bien, en la lista de pedidos del entrenador, figuraba un extremo por derecha (que pueda cumplir la función que Matías Gómez hace por izquierda), y también un zaguero central.

Sobre el zaguero, se espera por la posible vuelta de Omar Alderete (si se llega a acordar un nuevo préstamo), de lo contrario interesa Fernando Amorebieta (sin lugar en Independiente). Ambos también están en los planes de Colón.

Después, como una alternativa para el puesto, figura el ex Racing y San Martín de San Juan, Damián Schmidt, aún en pie.

En cuanto a un arquero, se descartaron tres de experiencia (Pocrnjic, el Oso Sánchez y Assmann). Después de tanta polémica que se desató, ¿terminará firmando el juvenil ex Estudiantes e Independiente, Lucas Bruera para transformarse en el tercer arquero del plantel? Nadie lo confirma en calle 4, pero el golero categoría `97, podría firmar de un momento a otro.