Rakitic, la estrella croata a la que le cambió la vida descubrir que era celíaco

Luego de que hace unos meses le detectaran su condición y cambiara la dieta, su desempeño físico se disparó en el Mundial

| Publicado en Edición Impresa

NICOLÁS MALDONADO

nmaldonado@eldia.com

Cerca de cumplir los treinta años y tras haber hecho una brillante carrera profesional que lo llevó a jugar en el Barcelona, el mediocampista Iván Rakitic, una de las figuras del seleccionado croata que mañana disputará con Francia la final del Mundial, descubrió en diciembre pasado que era celíaco. Y aunque hasta entonces jamás lo había siquiera sospechado, ese diagnóstico le “cambió la vida” para bien, según reconoció días atrás en una entrevista con un diario español.

“Me pasaba muchas veces que después de los partidos me sentía bastante mal, inflado. Y no me recuperaba tan bien. Pase momentos muy complicados porque no entendía por qué me sentía así”, contó Rakitic, a quien en diciembre del año pasado, durante un control de rutina, los médicos del Fútbol Club Barcelona le diagnosticaron celiaquía y modificaron su alimentación.

Para algunos una enfermedad autoinmune; para otros, una intolerancia alimentaria, la celiaquía consiste en una vulnerabilidad genética a un conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC). Al comer estos cereales o productos que los contienen, los celíacos sufren vómitos, diarrea y malestar intestinal, pero también pueden llegar a experimentar cansancio crónico, perder peso y desarrollar anemia si no eliminan por completo esos alimentos de su menú.

“Tuve un poco de suerte. En un análisis me salió que era celíaco, que no podía comer con gluten. Cambié completamente toda mi alimentación. Eso me ha ayudado muchísimo”, contó el volante croata, quien suprimió de su dieta todos los alimentos que contienen TACC.

“Como a los celíacos el consumo de alimentos con gluten les atrofia las vellosidades del intestino entorpeciendo la absorción de nutrientes, al suprimir de su dieta todos los productos con gluten mejoran la incorporación de minerales clave, sobre todo para un deportista, como el calcio y el potasio”, explican especialistas en Nutrición consultados por el caso de Rakitic.

UNA DE CADA 100 PERSONAS

El más frecuente de los trastornos alimentarios de origen genético, la celiaquía consiste en la intolerancia al consumo de gluten. Es así que aquellos alimentos que lo poseen y que son saludables para la mayoría de las personas pueden afectar seriamente la salud de quienes padecen esta condición.

Ocurre que en las personas celíacas, los “pelitos” que recubren al intestino delgado para absorber los nutrientes de los alimentos se atrofian por efecto del gluten y en consecuencia pierden su capacidad. Como resultado de ello, los celíacos suelen sufrir anemias durante toda su vida. Pero además enfrentan un riesgo mayor de desarrollar enfermedades asociadas como diabetes, tiroiditis, osteoporosis, artritis y cáncer de intestino delgado, entre otras.

Mientras que hace unas décadas la celiaquía afectaba a 1 de cada 140 argentino, hoy se la detecta en una de cada cien, y resulta especialmente notable entre los niños, donde su incidencia ha llegado a ser de hasta 1 en 84 en la actualidad.

Si bien la celiaquía puede llegar a comprometer seriamente el bienestar y la salud, muchas de las personas que la padecen no presentan síntomas evidentes. Es así que “alguien puede vivir durante sintiendo cansancio sin imaginarse que la causa son las tostadas del desayuno, hasta que en cierto momento se le manifiesta la enfermedad”, explica el doctor Eduardo Cueto Rúa al señalar la importancia de facilitar el acceso a los estudios de detección.