“Mi hijo roba para comprar drogas, está enfermo y pido que lo internen”

El joven tiene 17 años y según la madre, hace dos que reclama “ayuda a la Justicia y todavía no la tengo”. Denunció que el menor no sólo le ha quitado dinero a ella: “También asaltó a sus hermanos y a los vecinos”

El drama que vive María Fernanda (40), una vecina de Los Hornos, es tan grande y la tiene sumida en tal estado de angustia, llanto y depresión constantes, que decidió hacerlo público.

Es que su hijo de 17 años, el menor de tres varones, convive con dos flagelos: el consumo de drogas y el delito, al que recurre como medio para obtener dinero que le permita comprar estupefacientes, sobre todo, cocaína. Así lo confesó la mujer durante una nota con este diario, acompañada de un grupo de vecinos, algunos de los cuales fueron víctimas de los robos que comete el adolescente.

Según reveló María Fernanda en la casa de una vecina, en la zona de 77 y 135, esa necesidad compulsiva de estar bajo los efectos de las drogas y el alcohol hizo que “ya nos robara a mí, a mis otros dos hijos de 23 y 21 años, y a varios vecinos del barrio”. Puntualizó que “en algunos casos actúa solo y en otras con jóvenes con los que se droga. Suele salir a robar con un cuchillo o con un arma de fuego”, admitió.

Es por eso que Fernanda, como la conocen todos en esa zona, tiene terror de que uno de esos episodios termine de la peor manera o de que “un día me lo maten”.

De allí que viene bregando, desesperadamente, que la Justicia disponga la internación de su hijo, para poder someterlo a un tratamiento de rehabilitación de las adicciones. “Conseguí que el Juzgado de Familia Nº 4 de La Plata acepte hacerse eco de mi pedido, pero solicita que previamente le hagan una evaluación de su caso y mi hijo no quiere saber nada de prestarse a ese trámite, porque anda todo el día drogado”, reflejó.

Cuenta Fernanda que intentó convencerlo “varias veces para que fuera; por ahí me dice que no tiene problema de ser internado, pero enseguida cambia de opinión. Mientras tanto sigue drogándose, robando y exponiéndose a que lo maten. Por eso quiero que sea llevado por la fuerza pública. Alguien me tiene que escuchar. Por esta situación me enfermé de depresión y estoy con un tratamiento psicológico en el área de Salud Mental del hospital San Martín”, aseguró antes de romper en llanto.

Según dijo, en pocas semanas su hijo “Babu” (como lo apoda la familia) cumplirá 18 años: “Va a ser mayor de edad y eso es lo que la Policía le dijo a un vecino que está esperando para dejarlo preso, porque ya estuvo demorado una vez por un robo. Pero lo que quiero que se entienda es que mi hijo está enfermo por las drogas, que si delinque es únicamente para tener plata para comprar 5 gramos o más de cocaína o pastillas de Rivotril para mezclarlas con alguna bebida alcohólica”.

“Ni siquiera roba para comprarse ropa o zapatillas, como hacen otros jóvenes”, acotó.

Fernanda aclaró que “Babu” es el único de sus hijos que está atrapado en ese espiral de adicciones y violencia. Fernanda no está segura del motivo, pero supone que podría estar vinculado con un episodio que el adolescente padeció de niño y que pudo marcarlo para siempre.

“Cuando él tenía 7 años un perro de raza pitbull lo mordió en la cabeza, frente a mi casa. Las heridas fueron tan graves que hasta perdió masa encefálica, fue internado y operado en tres ocasiones. Se salvó de milagro. Inclusive, en un sector de la cabeza no le crece el pelo”, recordó la mujer, convencida de que ese episodio marcó a su hijo menor, “aunque no puedo decir que sea un chico malo, al contrario, suele ser cariñoso. Pero las drogas lo cambian por completo”.

“aspiró una línea de harina”

Asimismo, dio a conocer otras situaciones que describen por sí mismas la gravedad del caso.

Según contó, “una vez mezcló pastillas de Rivotril con alcohol e intentó pegarme”. No sin aclarar que “fue la única vez”, detalló que lo desencadenó su negativa a darle “cosas de la casa para que las vendiera y conseguir dinero para comprar drogas. Suerte que unas vecinas escucharon mis gritos e intervinieron para que no me golpeara”.

También citó que en una oportunidad el menor “no tenía plata para comprar drogas y aspiró una línea de harina”, al tiempo que no obvió revelar que “suele pasar casi una semana sin dormir. Anda dado vuelta. Come muy poco. Está flaquito y tiene la nariz destruida por drogarse. Hasta tuvo un intento de quitarse la vida”.

“Mi marido murió hace varios años y no tengo trabajo ni mutual por una discapacidad física”