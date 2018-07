De la mano del cómic y la historieta, la literatura para chicos es un boom

Autores y relatos clásicos que son resignificados bajo los códigos del humor gráfico y un sinfín de personajes del género le dan impulso a la narrativa pensada para nenes y adolescentes

Que la literatura para chicos crece a pasos agigantados no es ninguna novedad, pero ante cada feria infantil dedicada al universo de los libros se confirma un fenómeno que suma seguidores y borra los límites de edad entre la infancia y la adolescencia: el del cómic, un universo con códigos propios y cuyos personajes no sólo se renuevan sino que, ya sean extranjeros o creados en estas tierras, se adaptan a los nuevos tiempos y toman de la realidad los conflictos actuales para hacerlos narrativa e historia a cuadritos.

Una simple recorrida por la Feria del Libro infantil que se realiza por estos días en el Pasaje Dardo Rocha confirma el fenómeno. Si bien la literatura para los chicos abarca mundos y tópicos cada vez más variados, existe un consenso entre autores, dibujantes, editores y libreros en que la novela gráfica atraviesa un momento de crecimiento que sobrepasa el de cualquier otro género.

“El mayor ejemplo es la variedad de ofertas que ofrece este sector -apunta Susana, empleada de una librería del centro platense que exhibe las publicaciones de Marvel junto a los bestellers más variados-. Sacando la historieta, que en nuestro país tiene un largo recorrido y entrañables antecedentes como Mafalda, el cómic hasta hace un tiempo era sinónimo exclusivo de la factoría Marvel. Eso cambió: hoy ves la cantidad de editoriales pequeñas que crecieron en los últimos años en el país y muchas apuestan al cómic con una impronta local como antes no pasaba”.

Lo que dice Susana se confirma en infinidad de casos pero uno claro es el del sello platense UMC, cuyos personajes son superhéroes que trazan sus aventuras en los barrios y calles de la Ciudad. La editorial es responsable de “Sol de Plata”, emblema de la editorial y representante de “ese mito que dice que cuando el país mas lo necesita, un soldado de plata aparece para salvarlo y traer esperanza”, según lo explica John Curcio, uno de los responsables junto a Luis Sánchez de dirigir este sello de cómic local.

“Con Luis nos conocimos en un estudio de historietas en La Plata, y en 2013 él me propuso hacer una editorial con nuestros personajes”, cuenta Curcio, quien revela que “nos tomó tres años planificar todo y en agosto de 2015 lanzamos cuatro títulos. Sol de Plata seria el soldado de nuestros días, que hace un año atrás nos salvo de un nuevo golpe de estado. Designado como protector nacional, Sol esta en busca de su pasado...”.

UMC cuenta con un equipo de guionistas y dibujantes que trabajan para las compañías Marvel y DC y sus historietas no tienen nada que envidiarle a las que crean esos grupos internacionales. Otros de los personajes del sello -y que ya fueron presentados en la Comic Con, uno de los eventos por excelencia del género- son “Darkcat” (que representa la leyenda viviente de los hombres gato), “Xero” y “Los Guerreros del Mañana”, que se basa en la línea de juguetes argentinos de los años ochenta y cuya trama narra la historia de tres amigos que inician un viaje al espacio en busca de un mundo mejor.

Como se dijo, la Feria del Libro que se realiza en la Ciudad -y que cuenta con otras dos sedes: en el CCK y en Tecnópolis- es ejemplo vivo del fenómeno. Desde los stands montados por los sellos editoriales y las librerías apuntan que, en general, los consumidores de cómic e historietas representan un lector influido por las redes sociales, algo que de alguna manera demuestra lo paradójico de la cuestión: en tiempos de pantallas móviles y dispositivos tecnológicos, con smartphones y tablets a la cabeza, el interés por el libro en papel no afloja sino que suma lectores y fanáticos. Es más: los adolescentes comentan libros en Youtube (los famosos booktubers) o siguen en Instagram a quienes publican libros en papel. Luego, salen a la búsqueda de un nuevo título y se acercan al stand con pocas dudas y sabiendo bien qué es lo que quieren encontrar.

Claro que la Feria no es el único ejemplo del boom: las librerías especializadas -también llamadas comiquerías- reciben lectores curiosos que nunca en su vida leyeron más que las historietas de la contratapa del diario, y las librerías generales se animan a poner historietas o personajes de cómic en sus vidrieras como si se tratan de bestellers.

“El género creció muchísimo en los últimos años y esta Feria lo confirma”, asegura por su parte Ana Bertoldi, una de las hacedoras junto a su socio Agustín Castañeda de Espacio Crumb, un almacén de cómic e historietas que no para de crecer y sumar fieles seguidores.

“La edición anterior fue muy buena y hubo una respuesta interesante de la gente -apunta Bertoldi-. Por eso no tengo dudas de que durante estas vacaciones la Feria se va a llenar y el cómic otra vez va a ser uno de los grandes protagonistas”.

Nuevos autores y dibujantes que aparecen hacen que la industria cobre un llamativo impulso

Quienes analizan la cuestión y siguen de cerca la evolución del género señalan a Hollywood, y en particular a las películas de Marvel, como el principal motor del boom y su popularidad a nivel global. Pero no dejan de lado una cuestión cultural que, cambios de época mediante, hizo del antihéroe o lo “nerd” una figura protagónica y antes impensada, como lo demostró hace ya un tiempo el caso emblemático de la serie The Big Bang Theory.

A la aparición de nuevos dibujantes y el rol aún preponderante de aquellos que pertenecen a lo más rico de la tradición, como José Muñoz o Enrique Breccia, hay que sumarle dibujantes y guionistas de otras generaciones que hasta no hace mucho publicaban en las páginas de la emblemática revista Fierro o en editoriales como Loco Rabia u Hotel de las ideas, por citar algunos de los tantos y cada vez más prolíficos ejemplos.

Nuevos autores y dibujantes que aparecen en el horizonte del género y hacen que la industria cobre un llamativo impulso en tiempos de crisis. Autores y dibujantes que representan la edición independiente pero también aquellos que se convierten en referentes de las grandes casas editoriales, muchas de las cuales apuestan a lanzamiento de nuevas colecciones dedicadas al género y hasta readaptando obras clásicas de la literatura en versión historieta.

Y esas apuestas no son meros gestos aislados del mercado editorial sino una clara señal de un fenómeno que, como se dijo, se evidencia al ver las vidrieras de cualquier librería pero también al reparar en la gran cantidad de comiquerías que se abren por todo el país.