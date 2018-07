"El momento whisky”, "la casa baldío" y el FMI: el picante cruce entre Rossi y Dujovne

El titular del bloque del FpV, Agustín Rossi, mantuvo un fuerte cruce este martes con el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne tras una serie de cuestionamientos que emitió el diputado por el rumbo económico del país.

Mostrando una foto de Dujovne cuando se desempeñaba como periodista en el canal TN, Rossi intentó ponerlo incómodo al ministro preguntándole si "en marzo usted invitó a almorzar a la presidente del FMI en su casa/baldío, y Lagarde fue elogiosa de la economía argentina, ¿ya estaba negociando con el FMI?".

"No puedo creer que use la excusa de la sequía como si no sabía que iba a haber sequía, no puedo creer que use el argumento del aumento de la tasa de interés. Chocaron el país, se lo pusieron de sombrero en dos años y medio" dijo el ex ministro de Defensa.

"Por qué no les dice la verdad a los argentinos, que los países más importantes del mundo no están en el FMI con deuda, no están allí ni Francia, ni Canadá, ni Australia. Solo 30 países del mundo tienen deuda con el FMI. No es un acuerdo virtuoso, que en realidad fueron al FMI porque si no, nadie lo pronuncia, pero tenían miedo de caer en default", agregó Rossi.

Y añadió, "la deuda con el FMI no computa como aumento de deuda porque renueva deuda, y si no estaba el acuerdo, ¿con qué renovaban esa deuda? Sería bueno, ministro, que ya alejado de ese rol de periodista, que seguramente era más cómodo, un periodista tomando un vasito de whisky, les diga la verdad a los argentinos de cómo vamos a salir de esta crisis, porque no hay país en el mundo que después de un acuerdo con el FMI haya podido mostrar un desarrollo virtuoso".

Tras la alocución de Rossi, Dujovne salió a responderle al diputado, a quien le agradeció “por la presentación audiovisual" y le indicó "Me llama la atención que se nos cuestione si decimos la verdad o no, viniendo de un gobierno que nos mentía sistemáticamente con la inflación, la pobreza, las importaciones y exportaciones".

"Es llamativo que su argumento venga por el lado de la verdad, porque yo puedo entender que usted piense que estamos equivocados con nuestro esquema económico, si estamos hablando de mentirosos o gente que dice la verdad, creo que todos los que nos están mirando saben quiénes están de un lado y quiénes de otro", remarcó el ministro.

También destacó que "cuando estuvo la directora gerente del FMI en marzo no estábamos negociando" e indicó que "Podríamos no haber ido al Fondo, pero nosotros queríamos era evitar una crisis que sufran los más débiles, porque la Argentina cada vez que generó pobres fue por una crisis macroeconómica" ante la consulta de Rossi sobre si era necesario acordar con el FMI.

"Con respecto a los temas personales, hace tiempo he manifestado que los fondos en el exterior estaban invertidos en activos argentinos, pero dado el cuestionamiento que he recibido de la sociedad, esa explicación parece no ser suficiente, y para terminar esta discusión, en 2017 traje parte de mis activos, cosa que se verá reflejada en mi declaración jurada de bienes que va a ser difundida a fines de julio por la Oficina Anticorrupción, y el resto de mis activos líquidos que estaban en el exterior los he traído en la primera parte de este año, cosa que verán reflejada en mi declaraicón del año que viene, y no tengo más activos líquidos en el extranjero", explicó Dujovne.

"En segundo lugar, la final de obra de mi casa, empecé el trámite hace aproximadamente diez años, con poca suerte, hubo un incendio en Rentas, insistí varias veces. Finalmente logré, no porque me haya intimado el Gobierno de la Ciudad, que me den el final de obra para poder pagar lo que corresponde, y ahí es cuando un empleado de Rentas vio 'ah, miren, aquí está, estaba pagando antes de esta manera y ahora de otra'" manifestó al abordar el tema de su vivienda.

"No es que tuve una intimación, fue producto de mi esfuerzo que logré después de muchos años tener la final de obra de mi casa, que es el trámite a partir del cual se recategoriza el monto del impuesto inmobiliario. Que no estuviera el final de obra, no quiere decir que no estuviera pagando impuestos, pagaba unos $3.000 por mes, la diferencia por todos los años anteriores, una vez con la final de obra, la pude pagar hace unas dos semanas, fueron unos $325 mil, y con gusto le enviaré el recibo", reseñó el ministro.