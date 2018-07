Jorge Rial habló de la internación de su hija Morena

El periodista se refirió a la difícil situación que está atravesando la joven

En medio de Intrusos, Jorge Rial pidió unos minutos para hablar de un tema personal y rompió el silencio sobre la difícil situación que está atravesando su hija Morena Rial, la cual confirmó se encuentra internada en el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires.

El periodista dijo que la internación llegó luego de pasar una semana en el Sanatorio Finochietto por una úlcera sangrante por la que "estuvo a punto de perder la vida".

En este punto Rial aclaró: "Personas nefastas y con mala leche, y algún medio también, dicen que yo la interné. Y es imposible que yo la interne porque es mayor de edad".Y aclaró que fueron los médicos que realizaron su seguimiento quienes tomaron la decisión en base a "hechos previos donde puso en peligro su vida", pero que él lo "avala".

"Si hubiera podido pedirlo, lo hubiese hecho porque es mi hija y la quiero salvar", sentenció.

Jorge aclaró que la joven está pasando un mal momento de salud y emocional por culpa de "un entorno nefasto que le sacó plata, que la está abusando, haciéndole grabar audios y videos". En ese sentido pidió que la "gente mala (...) guarde silencio".

"Siempre estoy y estuve detrás (de ella), y la acompaño a la distancia porque la distancia la impone ella, no yo. Y no me importa que me putee, que me odie: que diga todo lo que quiera de mí. Prefiero que todo el odio venga hacia mí y me deje liberado caminos para que nuestros amigos puedan estar con ella. Mi mujer, Romina (Pereiro) tiene buena relación y puede estar con ella", cerró movilizado.