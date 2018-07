¿Cómo funcionaran los servicios municipales durante el feriado del 9 de julio?

La Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento de los servicios y las dependencias comunales durante el feriado patrio del próximo lunes 9 de julio por la conmemoración del "Día de la Independencia".

En ese sentido, se desarrollará con normalidad la recolección de residuos domiciliarios (habituales), mientras que no habrá barrido y limpieza y no se realizará la recolección de residuos no habituales ni de bolsa verde (reciclables) en la ciudad.

Por otro lado, se informó que no estará en funcionamiento el sistema de Estacionamiento Medido y que la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano del municipio recibirá denuncias a través de la línea de reclamos 147, además de desarrollar los habituales operativos de control de tránsito y nocturnidad en la vía pública.

Asimismo, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la comuna dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, al tiempo que el Servicio de Emergencias SAME trabajará con total normalidad por medio de la línea 107.

A su vez, la República de los Niños estará abierta con normalidad, de 10 a 19 horas, con entrada y servicio de estacionamiento.

El Cementerio Municipal estará abierto al público en el horario de 7 a 18 y habrá guardias administrativas de 8 a 12 para los servicios de cochería.

Al mismo tiempo, se informó que tanto el Mercado Central como el Regional permanecerán cerrados el 9 de julio y que este último trasladará la habitual descarga de mercadería del domingo por la noche a la noche del lunes, para realizar las ventas el día martes 10.