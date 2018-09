De qué se trata el poliamor, la clase de relación de la que habla casi todo el mundo

La actriz Florencia Peña confesó que tiene una pareja “libre” y desató el debate. ¿Qué define esta clase de vínculo?

Comenzó como un chisme de la farándula pero se instaló enseguida en la mesa del debate general: luego de que la actriz Florencia Peña se viera obligada a salir a aclarar una supuesta infidelidad por parte de su pareja, Ramiro Ponce de León, y que aclara que con él tenían una relación “poliamorosa y abierta”, el término despertó curiosidad y llevó a la pregunta casi obligada: ¿de qué hablamos cuando hablamos de poliamor?

Para el sitio AmorLibre.org, dedicado a la divulgación del amor libre, se trata de “un neologismo que significa mantener más de una relación íntima, amorosa, que puede o no ser sexual y duradera de manera simultánea con varias personas, con el pleno consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Las personas que se consideran a sí mismas emocionalmente capaces de tales relaciones se definen a sí mismas como poliamorosas”.

Para la psicóloga y sexóloga María Pérez Conchillo, por su parte, los vínculos poliamorosos no son más que “relaciones consensuadas abiertas, en las que se entiende que se pueden querer y mantener relaciones emocionales, íntimas o sexuales de forma duradera con más de una persona y no tienen por qué ser necesariamente sexuales”.

Según la especialista, se trata de alguna forma de “un amor más socializado donde todo esto es aceptado por la pareja y no hay engaño. Hay unos contratos muy claros de integrar a la otra persona y compartir, y de hacerlo con consentimiento y sinceridad”.

Si la monogamia impuso de algún modo la transgresión o “infidelidad”, para los poliamorosos el acuerdo básico es la libertad, si bien cada acuerdo suele tener sus códigos propios y bien marcados. “El límite es el compromiso emocional”, define la sexóloga Susana Machado García, para quien “lo que antes llamábamos relaciones abiertas ahora le decimos poliamorosas, pero el poli supone una variedad que hace, a mi criterio, que el concepto oficie como algo vacío y un tanto superficial”.

EN PRIMERA PERSONA

Celos, posesión, exclusividad en las relaciones o estar pendiente de lo que hace el otro son prácticas asociadas a las parejas monogámicas que, a la luz de los nuevos tiempos, las parejas -sobre todo las sub 40- parecen poner en cuestionamiento al entablar “relaciones abiertas” o practicar el “amor libre”.

Algunos de los que eligen formar parejas libres o abiertas definen ese amor como un hecho político y libertario, acaso más honesto, y una forma de “trascender” los conceptos patriarcales de pareja y familia que aprendieron en los relatos infantiles y la escuela.

“No creo que tenga que ver con miedo al compromiso, te comprometes con la otra persona pero de otra manera”

Fátima, estudiante de cine de 24 años

“Hay reglas claras que se pactan pero cada pareja lo va definiendo a su modo. Por un lado, está la cuestión más ideológica de cuestionar todo lo que nos enseñan de la monogamia y romper con los celos, porque no creo que sentir atracción por otra persona implique que dejes de querer a tu pareja”, cuenta Fátima, una estudiante de cine de 24 años y quien ya tuvo tres “relaciones abiertas” a las que asocia con “la libertad del vínculo”, pero en las que, según asegura, no debe faltar una comunicación plena, sincera y de respeto.

Acerca de practicar el ‘poliamor’, Fátima destacó que hay muchas variantes: “podes acordar con tu pareja que cada uno tenga libertad de estar con otras personas con un vínculo afectivo o pactar no más de dos citas, podes contarte lo que vivís o dejarlo tácito”. Lo fundamental, remarca, es formar una relación desde la sinceridad y, si surgen celos, inseguridad o conflictos, es esencial que haya una comunicación fluida, que ambos se acompañen y apoyen.

“Si hay uno que sufre, hay algo que no funciona”, detalló la joven, que tuvo su primer amor libre a los 17 y que, según admite, hoy no lo elige porque “la mayoría no está preparada para las relaciones abiertas, no te cuidan. No creo que tenga que ver con miedo al compromiso, en definitiva te comprometes con la otra persona pero de otra manera, por elección y más genuinamente”.

Amorlibre.org posee un grupo cerrado en la red social de Facebook con más de 14 mil miembros que comparten sus experiencias. “No evangelizamos sobre las relaciones libres. Simplemente creemos que hay que fomentar relaciones sanas, donde charlar y problematizar que el género masculino tiene privilegios, romper con el círculo de violencia que genera eso”, detalla Juan, periodista de 28 años que está en pareja hace tres años con su novia de 23 y acordaron una modalidad de amor libre hace meses. Si bien admite que tiene celos, miedos e inseguridades, para Juan “el riesgo de que tu pareja se enamore de otro está latente siempre”.