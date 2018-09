El oeste platense, un termómetro de la caída de la actividad en la Región

Rafael García, distribuidora de productos congelados “Nosotros abastecemos en un 80 por ciento a los almacenes y a los súper medianos, en estos últimos es donde mas se nota la crisis porque, con menos dinero que antes, la gente termina comprando en el almacén mas chico lo esencial para el día (...) “Si la gente tiene que dejar algo, lo que menos consume es lo congelado, igual se vende, pero menos; a los comerciantes se nos hace complicado avanzar porque cuando la luz aumentó el 100 por ciento no se trasladó ese costo a los productos, pero el gasto cada vez es mayor para mantener las estructuras”.

Diego Principi, presidente de CALPO “El consumidor trata de optimizar sus compras hacia lo esencial, además se registró una sustitución por segundas y terceras marcas, aunque estas también aumentaron de precio”, explicó el dirigente institucional, que también se refirió a la fuerte presión tributaria y a las dificultades para acceder al crédito: “Las tasas de los bancos están por las nubes (...) los bancos no asisten si hay incumplimientos recientes y eso es como echarle kerosene al fuego”

Andrés Carricart, parrilla El Retiro “Se trabajan unos 1200 cubiertos menos por mes, además la escalada del dólar no se puede trasladar a los precios porque eso espantaría más a la gente (...) No hay chance de financiamiento con un descubierto al 80 por ciento, hay que recuperar el crédito; en noviembre del año pasado la taza para un préstamo era del 10 por ciento, algo que hoy no existe”