La Fed subió las tasas de interés en EE UU por tercera vez en el año

La Reserva Federal (Banco Central estadounidense) las elevó de 2% a 2,25%, debido al crecimiento de la economía del país. Es su mayor nivel en una década. El impacto de la medida en Argentina

| Publicado en Edición Impresa

Washington

La Reserva Federal (Fed, banco central) de EE UU aumentó ayer sus tasas interés por tercera vez en el año pero no dio señales de que podría ser más agresiva para contener a la inflación.

Las tasas subieron en un cuarto de punto porcentual a un rango de 2% a 2,25%, su mayor nivel en 10 años, sin dar pistas sobre una pausa en el endurecimiento de la política monetaria, según un comunicado del comité monetario de la Fed (FOMC).

Para la región significa una mala noticia básicamente porque costará más caro tomar crédito. Y en Argentina, sobre todo, por los altos niveles de deuda que fue tomando en los últimos años.

Tras dos días de discusiones, el comité volvió a decir que “nuevos aumentos graduales” permitirán mantener el crecimiento de la economía mientras la inflación se mantenga en torno a la meta de 2% anual.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que ese ritmo de endurecimiento monetario está ayudando a mantener la expansión económica aun cuando los beneficios no hayan alcanzado todavía a todos los estadounidense.

“Muchos de los desafíos económicos del país están más allá del alcance de la Fed, pero mis colegas y yo estamos haciendo todo lo que podemos para mantener a la economía saludable, sólida y avanzando”, señaló Powell a la prensa.

El comunicado del FOMC, ya no describió como “acomodaticio” al nivel de las tasas, al tiempo que destacó las sólidas mejoras en la actividad y el empleo. Pero Powell remarcó que la ausencia del término “acomodaticia” no es una señal de cambios “en el rumbo de la política” monetaria. El aumento de las tasas de ayer es el octavo desde fines de 2015 y se espera uno más en diciembre.

La decisión se tomó por unanimidad y llega en un momento en que están empeorando las condiciones del comercio mundial debido al proteccionismo del presidente Donald Trump que ha aplicado aranceles de importación a productos por cientos de miles de millones de dólares.

La Fed está escuchando un “creciente coro” de empresas preocupadas por la incertidumbre y mayores costos generados por los pleitos comerciales de EE UU, indicó Powell. “Hemos estado oyendo un creciente coro de preocupaciones de empresarios de todo el país por los trastornos a las cadenas de suministros, materiales, aumentos de costos, pérdidas de mercados y cosas así”, agregó Powell.

La Reserva Federal (Fed) teme “la pérdida de confianza de las empresas y que reduzcan inversiones”, indicó. “Es un riesgo. Uno puede ver precios subiendo. No se ve aún, pero los precios minoristas podrían subir”, dijo. No obstante, advirtió que no percibe “preocupantes vulnerabilidades” en los mercados financieros que están auge.

RESPUESTA PARA TRUMP

Powell aseguró también que la Fed no considera “factores políticos” cuando toma decisiones. Powell respondió así a una pregunta sobre las quejas de Trump, quien considera que el aumento de los intereses socava sus estímulos a la economía.

Los miembros de la Fed “tratan de ajustar la política monetaria para alcanzar el máximo empleo con estabilidad de precios (...) No consideramos factores políticos o cosas así”, dijo Powell a periodistas.

En sus previsiones trimestrales, los miembros de la Fed no dieron señales de que tendrían que actuar más agresivamente para frenar los precios mientras que la estimación de la inflación de 2019 es ligeramente menor a la hecha en junio cuando las tasas se mantuvieron estables. El promedio de los pronósticos establece una tasa de 2,4% a fin de año, lo que implica un aumento más que se aguarda que sea decidido en diciembre.

El indice de precios utilizado por la Fed, el basado en el gasto de los consumidores, subió 2,3% en los 12 meses cerrados en julio y es el mayor alza desde marzo de 2012. (AFP, AP y EFE)