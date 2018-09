“Nos estamos sintiendo cada vez más sólidos y fuertes con el cambio de esquema”

El capitán albiazul aseguró sin dudar, “llegamos bien”. Por otra parte, manifestó, “tenemos la ilusión firme de ganar este partido”

En el mediodía de la víspera y luego del último entrenamiento en Abasto, el capitán de Gimnasia, Fabián Rinaudo, brindó una conferencia de prensa donde habló sobre lo que significa este partido y como lo van a encarar. En otro momento, el volante con sus palabras fue en la misma línea que había utilizado Pedro Troglio el viernes pasado, con respecto a aquellos que se adelantan a pensar en un clásico Boca-River en las siguientes etapas de la competencia.

“Nosotros trabajamos para dar lo mejor y hacer nuestro trabajo. Intentaremos ganar, sabemos de lo fuerte que es el rival pero vamos con todo. Nos sentimos bien y sólidos en la idea y vamos con esas armas”, señaló el volante central, quien continuó diciendo, “Boca es uno de los equipos más grandes del país y es candidato, pero eso no nos quita energías. Se definirá mañana (por hoy). Nosotros queremos ganar. Soñamos con hacer historia en esta Copa”, agregó.

Cuando se le preguntó por las especulaciones que se generaron desde Capital Federal con un posible enfrentamiento entre Boca y River dando por segura la clasificación Xeneize, Rinaudo señaló: “La prensa lo dice... no me interesa, ahora si Guillermo (Barros Schelotto) o cualquier jugador lo dijera sí, pero no me influye lo que diga un periodista. Sí me molestaría que lo dijera un colega, ahí si habría un problema y hasta me enojaría”, comentó el futbolista, quien remató, “que Boca sea un rival duro, no nos quita jerarquía. Nosotros nos estamos sintiendo cada vez mejor, llegamos bien al partido”.

a córdoba con ilusión

Volviendo a lo que pueda pasar esta noche en el campo de juego del Estadio “Mario Alberto Kempes”, Fito dijo que: “Hay que hacer un juego casi perfecto. No podemos regalar un metro, una jugada, hay que estar atentos porque el rival tiene mucha jerarquía individual. Creemos en la idea de Pedro (Troglio), nos sentimos mejor, más fuertes, el cambio de esquema nos sentó bien y llegamos bien. Sin dudas nos estamos sintiendo cada vez más sólidos y fuertes con el cambio de esquema, nos estamos sintiendo bien. El rival genera algo extra siempre también, pero tenemos la ilusión firme de ganar este partido”.

Más allá de esto, el futbolista lamentó la seguidilla de partidos, por que luego de jugar hoy en Córdoba, mañana deberán viajar directamente a Santa Fe para enfrentarse el domingo 15:30 ante Unión. “Estamos en desventaja, generalmente nos pasan estas cosas y perjudican al equipo. Porque si llegamos cansados hay que ganar y no hay explicación que valga. En ese punto, en el pos Boca lo remarco, porque Boca no tiene nada que ver. No llegamos con las horas ideales de recuperación”.

En otro tramo de la charla con la prensa en el Campus “Carlos Timoteo Griguol”, el capitán mens sana hizo referencia a lo que pueda pasar con el arbitraje. “No me preocupa el arbitraje contra Boca. Creo en la honestidad de los árbitros. Todos los seres humanos nos equivocamos. No podemos encarar el partido pensando en que nos van a cagar. Yo no dudo de la integridad de los árbitros, no importa cual sea el rival”, terminó diciendo el mediocampista, que una vez más hará dupla central junto a Lorenzo Faravelli.