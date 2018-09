Los Pumas reciben a Nueva Zelanda buscando dar la nota en el Rugby Championship

Luego del gran triunfo ante Australia, el equipo de Mario Ledesma tiene todo definido para recibir a una potencia como los All Blacks

| Publicado en Edición Impresa

El Seleccionado argentino de rugby saldrá a la cancha en la jornada de hoy para enfrentar a su par de Nueva Zelanda por la quinta fecha del Rugby Championship. Desde las 19:40, los dirigidos por Mario Ledesma buscarán repetir el gran rendimiento que los hizo acreedores del pasado triunfo ante Australia en condición de visitante.

Para esto, el entrenador hará dos modificaciones con respeto a la victoria ante Wallabies. El primero será el ingreso del pilar Ramiro Herrera por Santiago Medrano. En tanto, Bautista Ezcurra estará desde el inicio como primer centro, en lugar del lesionado Ramiro Moyano. Esto modificará las posiciones de los backs, pasando Matías Moroni a la punta y Jerónimo de la Fuente como segundo centro.

De esta manera, Ledesma dispondrá desde el arranque a: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli.

El partido entre Los Pumas y All Blacks se jugará en la cancha de Vélez Sarsfield y contará con la transmisión en vivo de la señal ESPN.

“ES MUY IMPORTANTE DÓNDE SE JUEGA EL PARTIDO”

En la previa, Ledesma explicó en conferencia de prensa cómo se le debe jugar a uno de los equipos más difíciles del mundo.“A los All Blacks, Sudáfrica les hizo seis tries, dos con pelotas interceptadas, cosas muy atípicas contra ellos, esas que no se pueden entrenar puntualmente...son de esas eventualidades que se dan en un partido”, reconoció. Y luego agregó: “Nosotros, para mejorar ante los All Blacks respecto a lo realizado ante Wallabies, hemos puesto foco en la salida del campo nuestro, porque contra ellos es muy importante dónde se juega el partido, en qué lugar de la cancha… en ese tipo de cosas estuvimos trabajando y previendo“, explicó Ledesma en la previa de un cruce del cual no quedan entradas disponibles hace tiempo.