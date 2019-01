Otra vez sopa: Berger explotó en las redes contra Scioli y denunció haber sido “amenazada”

La modelo cordobesa volvió a defenestrar al ex gobernador con una fuerte acusación en Twitter. Dijo que tiene miedo

| Publicado en Edición Impresa

Gisela Berger y Daniel Scioli ya habían tenido cortocircuitos como pareja. Su relación había estado en las sombras hasta que la noticia del embarazo de la modelo estalló. Después de que naciera su hija y de meses en el que no hubo novedades sobre ellos, ahora explotó el escándalo de una nueva separación, con acusaciones graves.

Hace poco, el 4 de enero, la rubia modelo publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales: “La gente no cambia, se comporta bien cuando quiere conseguir algo”. Aquel enigma ya quedó aclarado a partir de lo que expresó en las últimas horas: hablaba de Scioli de manera lapidaria.

El último tuit que publicó al respecto fue demoledor: “Daniel Scioli dice que va por el brazo (en referencia al tratamiento que recibe por el miembro que le falta). Mientras, la gente se muere de hambre. ¡Miente! Vacaciones en Courcevel, Francia. ¿Dónde esta la plata del país?”, escribió en Twitter, y adjuntó una imagen de las vacaciones por Europa del ex gobernador de Buenos Aires donde, claro, también estaba ella.

Algunos creyeron que podía haberse tratado de un hackeo de su cuenta. Pero la propia Berger lo desmintió al decir “fui yo”, en comunicación con periodistas de espectáculos.

“Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué”, expresó Gisela en diálogo con el portal Exitoína.

“Tengo miedo, obvio. Pero no soy una persona miedosa. No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país y que puede hacer lo que él quiere”, continuó la rubia en esa nota, la única que dio ayer. Los otros medios que intentaron contactarla no pudieron obtener su palabra.

Todavía más llamativa fue su explicación de por qué eligió ese medio para ventilar cómo se encuentra y qué le está pasando: “Hago este anuncio para protegerme. No hago la denuncia porque sé que no van a hacer nada. Es para protegerme”.

Por si quedaban dudas del concepto que la rubia tiene de su ex pareja, terminó de hundirlo cuando habló de la nena en común que tienen: “La hija no le importa. Lo único que quiso hacer es sacarse fotos y publicarla, algo que yo no quería. A la nena la protejo y por eso no pongo fotos de ella en ningún lado. Él puso fotógrafos en la fiesta para que se publiquen porque a él le sirve”.

Tal vez, algo de esa grave opinión que tiene sobre el político se entienda con lo que ocurrió hacia mayo de 2017. Por entonces, ambos afrontaron su primer cortocircuito. El ex candidato presidencial dijo que ella estaba embarazada y que iba a ser “papá a los 60 años”. Pero un rato después la propia modelo, completamente indignada, afirmó que el ex gobernador le pidió que se hiciera “un aborto”.

“Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría... quería que me haga un aborto. A-BOR-TO”, deletreó Gisela en aquel momento. Semanas antes lo había acusado de haberle sido infiel con una morocha infartante, Sofía Clérici.