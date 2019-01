¡Adiós maestro! Murray perdió en Australia y el tenis despide a un enorme jugador

El británico ex número uno del mundo, que el viernes anunció su retiro, cayó hoy en la primera ronda de su último Abierto de Australia ante el español Roberto Bautista Agut

El británico Andy Murray, ex número uno del mundo, se despidió hoy en la primera ronda de su último Abierto de Australia luego de caer con dignidad ante el español Roberto Bautista Agut por 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7(4) y 6-2. Murray, cinco veces finalista en Melbourne, avisó el viernes pasado que dejará el tenis después de jugar Wimbledon a mediados de año, producto de una larga lesión en su cadera.

Con esa carga emotiva y frente a un público que lo alentó en cada esfuerzo, el británico remontó el partido en el tercer y cuarto set pero nada pudo hacer en el quinto frente a un rival que llegaba como campeón del ATP de Doha, tras vencer nada menos que al serbio Novak Djokovic (1). Bautista Agut (24) se enfrentará en la segunda ronda al australiano John Millman, quien venció al argentino Federico Delbonis.

En tanto, el tenista argentino Diego Schwartzman obtuvo hoy una victoria nítida sobre el alemán Rudolf Molleker 6-1, 6-3, 4-6 y 6-0, en una hora y 47 minutos de juego, por la ronda inicial del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Ese triunfo fue el único para el tenis argentino en la apertura de la competencia en Melbourne Park, pues los otros dos jugadores que tuviero acción, Federcio Delbonis y Guido Andreozzi, perdieron ante el australiano John Millman y el italiano Stefano Travaglia, respectivamente. Esta noche, desde las 21, el correntino Leonardo Mayer enfrentará al chileno Nicolás Jarry y ya entrada la madrugada del martes el bahiense Guido Pella será el último argentino en estrenarse cuando se mida con el portugués Joao Sousa. Cabe recordar que Juan Martín del Potro, el mejor tenista argentino y quinto en el escalafón mundial de la ATP, no jugará el Abierto de Australia debido a que se recupera de una lesión en su rodilla derecha.

Schwartzman, decimoctavo preclasificado, exhibió un juego sólido desde el fondo de la cancha 20 y eliminó sin inconvenientes a un adversario que provino de la clasificación previa.

Por su parte, el español Rafael Nadal, segundo favorito, regresó al circuito tras cuatro meses sin competir por molestias físicas y cumplió con un triunfo ante el australiano James Duckworth por 6-4, 6-3 y 7-5. El mallorquín, campeón de Australia 2009, no competía desde septiembre cuando debió retirarse del US Open en un partido frente al argentino Juan Martín Del Potro. "No es fácil volver después de tantos meses sin jugar y en especial ante un jugador tan agresivo como Duckworth. Estoy muy feliz por empezar así después de tanto tiempo", afirmó Nadal en declaraciones recogidas por la agencia Efe. A su turno, el suizo Roger Federer -defensor del título- hizo su trabajo ante el uzbeko Denis Istomin 6-3, 6-4 y 6-4 y se citó en la siguiente fase ante el británico Daniel Evans, que proviene de la clasificación previa. La leyenda helvética busca este año en Melbourne su vigésimo primer título Grand Slam y séptima conquista del Abierto de Australia, con la que superaría al serbio Novak Djokovic (1), que también tiene seis títulos y se estrenará mañana ante el estadounidense Mitchell Krueger.

Otros que debutaron con triunfos fueron el croata Marin Cilic (6), el checo Tomas Berdych, el sudafricano Kevin Anderson (5) y el griego Stefanos Tsitsipas (14), quienes llegaron con grandes aspiraciones al primer Grand Slam de la temporada. Cilic superó al local Bernard Tomic por 6-2, 6-4 y 7-6(3); Berdych fue verdugo del 13er. cabeza de serie, Kyle Edmund, al ganarle 6-3, 6-0 y 7-5; Anderson venció al francés Mannarino por 6-3, 5-7, 6-2 y 6-1 y Tsitsipas doblegó al italiano Matteo Berrettini por 6-7(3), 6-4, 6-3 y 7-6(3).

En el cuadro femenino, la danesa Caroline Wozniacki (3), vigente campeona en Melbourne, y la alemana Angelique Kerber (2), última ganadora en Wimbledon, resolvieron cómodamente en sus estrenos frente a la belga Alison Van Uytvanck (6-3 y 6-4) y la eslovena Polona Hercog (6-2 y 6-2).

La rusa Maria Sharapova (30), la bielorrusa Aryna Sabalenka (11), la estadounidense Sloane Stephens (5) y la australiana Ashleigh Barty (15) también avanzaron a la segunda ronda tras eliminar a la británica Harriet Dart, la rusa Anna Kalinskaya, la estadounidense Taylor Townsend y la tailandesa Luksika Kumkhum, respectivamente.