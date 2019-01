Vecinos de la jubilada robada y violada, en alerta tras el ataque

La víctima del aberrante episodio también fue asaltada hace casi un año en su casa de 138 y 32, por una banda con tres ladrones. Inquietud por la inseguridad en la zona

En el barrio de Las Quintas donde en la madrugada del sábado fue asaltada y violada una anciana de 85 años por un delincuente, que ocultó su rostro con una máscara rayada, perduraba la conmoción por el demencial ataque.

Prueba de ello es que algunos vecinos de la cuadra de 138 entre 531 y 32, donde se produjo el aberrante caso, confesaron ante este diario sentir “miedo y preocupación” frente a la posibilidad de que el mismo sujeto pudiera volver a actuar en la zona.

Como informó EL DIA en su edición de ayer, la jubilada fue sorprendida por el encapuchado a las 3 de la mañana del sábado, en momentos en que la víctima dormía en su habitación.

Tras despertarla apuntándole con una linterna, le ató las manos con precintos y le tapó la boca con una cinta.

Fuentes ligadas a la investigación del hecho indicaron, a su vez, que luego abusó sexualmente de ella y que escapó después de media hora de estar en la vivienda.

También se aseguró que antes de escapar, el asaltante, de quien se cree que tendría unos 30 años, le quitó los precintos, la cinta y le pidió a su víctima que permaneciera callada en su dormitorio. Y antes de huir, “se llevó un televisor y un celular”.

Tras consumarse el ataque, la damnificada avisó a una hija y por la tarde, convencida por su familia, radicó la denuncia en la subcomisaría de La Unión.

Fuentes policiales que trabajan en el esclarecimiento del caso, señalaron a EL DIA que “pediremos informes a la empresa de la alarma contratada por la abuela, para saber si al momento del hecho estaba conectada o no”.

Además, se reflejó que en la casa “no había nada revuelto. Sólo robó un TV y un celular”.

“AHORA TOMARÉ RECAUDOS”

Cuando este diario fue ayer a la cuadra del episodio, pudo constatar que impera un manifiesto temor.

Una mujer que pidió no ser identificada le dijo a EL DIA que “ahora tomaré recaudos para no ser sorprendida como esta señora. Miraré bien cuando salga de casa que no haya ningún extraño. También voy a cerrar puertas y ventanas e inclusive no saldré en lo posible de noche”.

La vecina se mostró convencida de que “algo así podría llegar a repetirse y hay que estar prevenidos”.

Luego aludió al ataque sexual y robo sufrido por su vecina. “Fue terrible lo que le hicieron. Una verdadera locura, algo impensado”, sentenció.

Enseguida, recordó que “ya en febrero del año pasado le habían entrado a robar. Esa vez fue a las 4 de la tarde y los ladrones eran 3, entre ellos una mujer, todos con acento extranjero. Pero no fueron violentos como el que le robó y la atacó ahora”.

Y puntualizó que “tanto en esa ocasión como ahora, los que entraron a robar en su casa lo hicieron por el fondo. Aunque tengo entendido que ahora lo hicieron sin forzar ninguna puerta o ventana”.

Sobre esto último, uno de los pesquisas conjeturó que el sujeto habría entrado a ese domicilio “por una ventana corrediza” que estaba, al parecer, sin seguro.

La misma vecina reveló luego que, en relación a la víctima del ataque, “le gusta tener siempre bien arreglada su casa, por lo que a menudo se ve a algún jardinero o a un albañil trabajando”.

Otra frentista de la cuadra admitió que “me preocupa que quien robó y violó a esta señora de 85 años esté suelto, porque tranquilamente podría volver a actuar acá”. Las vecinas mencionaron que la cuadra cuenta con el sistema de Alerta Vecinal, aunque hay quienes optaron -entre ellos la víctima- por tener en sus viviendas con una alarma de una empresa privada. Igual “todos los días hay algún robo en la zona”.