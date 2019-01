Murió el papá de la nena asesinada en la masacre de La Loma

| Publicado en Edición Impresa

Daniel Galle, el papá de la nena de 11 años que fue asesinada en 2011 en la llamada “masacre de La Loma”, murió ayer por un paro cardiorrespiratorio que sufrió en su domicilio particular, confirmaron sus allegados. Tenía 38 años.

Miguel Angel Pereyra, padre de otra de las víctimas del cuádruple femicidio de La Loma, posteó en su muro de Facebook: “Se lo que has luchado y sufrido y se que el sufrimiento te ganó. Amigo, eso no opaca lo que has hecho y luchado, ahora estás al lado de Mica. Cuánto lo habrás deseado. Ya están junt@s. Duele el alma. No has visto Justicia, pero tu nombre debería figurar en todos los lugares honorables”.

Daniel, que era empleado de la Provincia, se descompensó ayer a la mañana y falleció antes de que llegara la asistencia médica.

“Seguimos destruidos. Uno piensa que con el paso del tiempo aparece el alivio, pero no. Cada vez nos duelen más sus ausencias y las extrañamos con mucho dolor”, reflexionó Daniel tiempo atrás. Los cuerpos de Susana De Barttole (63), Bárbara Santos (29), Micaela Galle (11) y Marisol Pereyra (35) fueron descubiertos el 27 de noviembre de 2011 en un PH de 28 entre 41 y 42. Todas habían sido masacradas a golpes y puñaladas.

Javier Edgardo “La Hiena” Quiroga fue condenado a perpetua por el cuádruple femicidio, mientras que Osvaldo Emir “Karateca” Martínez, la pareja de Bárbara al que siempre apuntaron los familiares de las víctimas, fue absuelto y le inició un jury al fiscal que lo investigó, Alvaro Garganta.