Murió la mujer embarazada que resultó quemada en un incidente familiar

Fue el 18 de enero, en Tolosa. Su pareja también sufrió heridas y falleció enseguida. Según allegados a la joven, fue un femicidio

Juana Carolina Brítez Rojas tenía 34 años y estaba embarazada de cinco meses. Ayer a la madrugada, los médicos del hospital San Roque de Gonnet constataron que falleció, producto de las quemaduras y laceraciones que había sufrido durante un confuso episodio el último viernes 18 de enero, hecho por el que ya había muerto quien era su pareja, Isidoro Brizuela (26).

Para la familia de la mujer, que era oriunda de Paraguay y trabajaba como comerciante y empleada doméstica, el dolor tiene varios matices. Es que, a la pérdida de Juana y del bebé que llevaba en su vientre, se agrega la angustia de no saber con certeza qué sucedió aquella funesta noche.

“Ahora ya no vamos a saber qué pasó, porque los dos están muertos”, lamentó Griselda (19), hija de Juana, quien recibió a EL DIA en la casa de su abuelo y padre de la víctima. Fue a él, Rodolfo, a quien le avisaron primero que la vida de su hija pendía de un hilo.

Fuentes del nosocomio revelaron que Brítez Rojas ingresó con el “30% (brazos piernas y abdomen) de la superficie corporal quemada y con las vías aéreas comprometidas”. Se encontraba cursando un embarazo “de entre 20 a 22 semanas” y, en ese momento, el feto estaba “vital”.

Además de las heridas provocadas por el fuego, Juana tenía cortes “producidos por un arma blanca”. Por ese motivo, su hermano Gustavo sostiene que se trató de un femicidio.

“Te imaginás cómo estamos. No se sabe nada todavía, pero según los vecinos, el tipo decía desde hace varios días que la iba a matar y que se iba a prender fuego”, señaló el hombre.

la noche de FIN DE AÑO, CRUCIAL

Para Griselda, la “difícil” relación que su madre mantenía con Brizuela tuvo un antes y un después el 31 de diciembre. Ese día, recordó, Brizuela “se fue temprano de la casa de mi mamá (vivía en una zona de complejos habitacionales que forman parte de un barrio social ubicado en 115 entre 514 y 515, en Tolosa), supuestamente a hacer los mandados, pero en realidad se fue a tomar y volvió muy borracho a la madrugada, cuando estábamos todos durmiendo”.

Su regreso fue por demás violento, según se desprende de los dichos de Griselda: “Empezó a patear la puerta hasta que le abrimos. Ahí se puso a insultar a mi mamá y después a mí, porque yo le pedí que parara. Entonces nos empujó a las dos”, relató.

Tras ese incidente, la joven le rogó a su madre que se separase de su pareja. “Si no lo dejás, yo no vengo más”, le dijo. Sin embargo, Brítez Roja continuó la relación. De esa forma, el contacto con su familia se fue diluyendo, al punto de casi no ver a su hija ni a sus padres.

Para Gustavo, esa circunstancia tuvo mucho que ver con lo que ocurriría días después. En ese sentido, refirió que “ni yo ni mi papá sabíamos de todo esto. Sí que él no trabajaba y vivía de mi hermana, pero no que la golpeaba”.

Hoy, asegura, “la violencia se ve” en el inmueble que compartían Juana e Isidoro. Quedaron los rastros del incendio que provocó la muerte de ambos y, en las puertas, “los golpes que Brizuela le daba cuando volvía tarde”.

Luego de hablar con los vecinos de su hermana, Gustavo pudo reconstruir parte de lo que pasó. De acuerdo al testimonio de la mujer que trasladó a Juana al hospital, ésta le aseguró durante el trayecto que Brizuela “la había querido matar”.

Asimismo, testigos recuerdan haber escuchado que, durante las peleas que mantenían de forma cotidiana, el hombre la amenazaba con “cortarla y prenderse fuego”.

“Ahora nos enteramos por conocidos en común que en Paraguay incendió la casa de sus padres”, acotó Rodolfo.

De las hipótesis que se están trabajando, dos parecen ser las más certeras, afirma la familia. Una indicaría que Brizuela cumplió con su palabra: apuñaló a su pareja, se roció con algún líquido inflamable y se prendió fuego. Al intentar socorrerlo, Brítez Rojas también habría sido alcanzada por las llamas. En tanto, la otra línea apunta directamente a un femicidio.

Los hechos quedaron caratulados como “lesiones por incendio y averiguación causales de muerte”, con intervención de la comisaría Sexta y bajo la instrucción de la fiscal Ana Medina.