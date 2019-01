La oferta que hizo Boca por un refuerzo hizo temblar el mercado de pases

Boca podría hacer temblar el mercado de los pases si prospera la oferta realizada por Marcos Acuña.

El representante del futbolista argentino dijo hace pocas horas: "La propuesta que hizo Boca por Marcos es extraordinaria".

Pablo del Río, el agente que representa al "Huevo" estaba haciendo referencia a una oferta de 17 millones de dólares realizada por el club presidido por Daniel Angelici.

El ex jugador de Racing, actualmente en el Sporting de Lisboa, tiene 27 años y las informaciones dan cuenta que el club portugués estaría por dar una respuesta a la propuesta boquense.

"Se está hablando y no hay nada descartado. La oferta que hizo Boca es real y extraordinaria para lo que es la economía argentina y sudamericana. Hay que ver si es viable o no. Agradecemos el esfuerzo y valoramos lo que hizo Boca con semejante propuesta. Marcos no descarta ninguna opción", expresó Pablo del Río en diálogo con la prensa sobre lo que podría ser el pase "bomba" del mercado.