Maradona se sumaría a aquella máxima de que “equipo que gana no se toca”

El DT ordenó un ensayo en Abasto donde decidió no modificar nada. Aún falta para el choque con Unión, pero es un indicio del Diez

| Publicado en Edición Impresa

En Estancia Chica el trabajo no se detiene. A pesar que no habrá actividad oficial durante el fin de semana, Diego Maradona busca que sus jugadores no se relajen. Si bien el ambiente es otro por haber obtenido el ansiado triunfo, ya se festejó y ahora el cuerpo técnico apunta a lo que viene.

Y en el horizonte Tripero está el compromiso de la 10º fecha de la Superliga Argentina frente a Unión de Santa Fe, encuentro que se disputará en el Estadio “Juan Carmelo Zerillo” ubicado en el Bosque. Esto será el domingo 20 de octubre próximo, desde las 13:15.

Hay tiempo para preparar este encuentro, algo que ocurrirá la semana venidera, ya que por estas horas Maradona busca tener a todos sus dirigidos a disposición. Lucas Licht y Franco Mussis ya trabajan con normalidad, y solamente trabaja de manera diferenciada Brahian Alemán, aunque la semana venidera se sumaría al grupo.

Con respecto a la tarea desarrollada en la víspera, la misma fue vespertina. Todo comenzó a las 17 con una fuerte entrada en calor con el profe Hernán Castex, y posteriormente los jugadores pasaron a manos de Maradona.

En las canchas Nº 3 y 4 del predio abastense, el DT junto a sus ayudantes de campo, Sebastián Méndez y Adrián González, ordenó trabajos tácticos con pelota una vez más.

Como ocurrió en la práctica del martes, se trabajó en defensa y en ataque, pero en esta oportunidad, Diego decidió parar un equipo titular y otro suplente.

Y para realizar esta actividad, el técnico albiazul paró a los mismos once nombres que utilizó el sábado pasado con Godoy Cruz, en Mendoza. Esto fue con: Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Marco Torsiglieri y Germán Guiffrey; Víctor Ayala; Maximiliano Comba, José Paradela, Matías García y Horacio Tijanovich; Nicolás Contín.

Para la alineación suplente estuvieron, entre otros, el Bochi Licht y el Gordo Mussis, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones.

Si bien quedan muchos entrenamientos por delante hasta el cotejo ante el Tatengue, es un indicio que Maradona parara el mismo equipo que arrancó con el Tomba.

Tal vez, el único que podría tener una chance de meterse es Licht para ocupar el lateral izquierdo, y que Guiffrey pase a la zaga central junto a Guanini y en lugar de Torsiglieri.

Lo cierto es que esta tarde desde las 17, habrá una nueva práctica en el predio abastense donde se repasarán movimientos tácticos.

Mañana a las 9, será el último entrenamiento de la semana donde se terminaría (si el tiempo lo permite) con una práctica formal de fútbol.

El plantel tendrá libre el fin de semana completo.