La marca más alta de lluvia desde 2013 dejó apagones y anegó zonas marginales

Cayeron 235 milímetros entre la madrugada del viernes y la tarde de ayer, la cifra más alta tras la trágica inundación, cuando se registraron 392 milímetros. Hubo trastornos pero no se registraron evacuados

| Publicado en Edición Impresa

Unos 235 milímetros que cayeron entre el viernes y la tarde de ayer generaron serios anegamientos en distintas zonas de la periferia platense, hubo extensos cortes de luz y se registraron severos daños en el cordón hortícola. La de ayer fue la marca más alta de precipitaciones después de la trágica tormenta de abril de 2013, cuando se habían registrado 392 milímetros. El parte meteorológico marca que para el domingo no se prevén lluvias, pero si fuertes vientos, por lo que bajará la temperatura sensiblemente en las próximas horas.

Durante la jornada del sábado se mantuvo hasta el atardecer el alerta de riesgo naranja, razón por la cual se mantuvieron las guardias de distintas áreas abocadas a atender las emergencias.

Entre los sectores más castigados se incluyeron ayer a las zonas bajas, muchos terrenos intrusados y hubo muchas calles anegadas en la mayoría de los barrios de la periferia.

En tanto, una familia debió ser evacuada como consecuencia de anegamientos en Berisso, señalaron fuentes comunales.

Los equipos de Protección Civil, Espacios Públicos, Control Ciudadano, Seguridad y Gobierno del Municipio desplegaron tareas de prevención en la vía pública para reducir riesgos en zonas anegadas.

“Entre la madrugada del viernes y las 07.55 de hoy -por ayer-, llovieron más de 200 milímetros de agua”, informó el subsecretario de Atención del Riesgo, Rodrigo Páez.

Y agregó que “se registró en esta última etapa una precipitación de variada intensidad con un promedio de 30 milímetros por hora, caída de granizo y ráfagas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora”.

A su vez, informó que “se registraron algunos puntos con anegamientos principalmente en la zona oeste de la ciudad, donde continúan trabajaron las cuadrillas del municipio para normalizar la situación”.

Al WhatsApp del eldia.com llegaron numerosos reclamos de diversos barrios de la periferia platense, que tuvieron serios anegamientos en las calles en las que residen.

“En 125 desde 76 a 79 podemos quejarnos de esto, porque aca no hay basurales aca se inunda todo. Antes no pasaba, los caños enormes que viene del casco urbano platense y desembocan en el arroyito que va a Punta Lara fueron reducidos de manera tal que el agua no alcanza a drenar, y todo comenzó con la construccion de un barrio nuevo, desde entonces sufrimos estas inundaciones”.

En Melchor Romero, en el barrio El Retiro, Olmos, San Carlos, barrio Malvinas y La Granja, la copiosa lluvia se hizo sentir anegando severamente las calles hasta transformarlas en zonas intransitables.

“En la última etapa de lluvia hubo ráfagas de viento de más de 60 kilómetros por hora”

Durante la madrugada también cayó granizo en distintos sectores de la Ciudad, fundamentalmente en el sector del cordón hortícola (ver página 16), donde hubo graves daños en la producción local.

También hubo lugar para la polémica en el transcurso del sábado. Unas imágenes de Parque Saavedra difundidas por la cuenta @casadeaxel provocó reacciones del oficialismo comunal al remarcar que eran imágenes de hace dos años en 14 y 66 y mostraron en sus cuentas cómo estuvo ayer esa zona de la Ciudad, prácticamente sin anegamientos.

En tanto, desde la Municipalidad también se informó sobre la obstrucción presuntamente intencional de un arroyo en 19 y 78, Altos de San Lorenzo, donde hubo problemas de drenaje de las intensas precipitaciones.

EN BERISSO

En tanto, Defensa Civil evacuó a una familia ayer a la madrugada en Berisso, donde cayó una lluvia de más de 100 milímetros en un lapso de cuatro horas, y la comuna de esa ciudad ordenó la habilitación del centro de evacuados.

A raíz de las intensas lluvias registradas a lo largo de la madrugada, se vieron afectados con anegamientos distintos barrios de la ciudad, por lo que patrullas de esta dependencia recorren las zonas más bajas, en particular Barrio Obrero, Mocoví, Santa Cruz, Villa Arguello y El Carmen”, dijo Conrado Barrueco, director de Defensa Civil de Berisso.

El funcionario manifestó que “ante estos eventos climatológicos, de manera inmediata desde el Ejecutivo local se dispone un operativo que involucra al personal de diferentes dependencias municipales, como también un Centro de Evacuación que funciona en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) ubicado en calle 169 y 33 del Barrio Obrero, que ya se encuentra preparado para asistir con alimentos y ropa seca los vecinos”.

En tanto, Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada, informó que “ante las importantes precipitaciones de esta madrugada, se obtuvo buena respuesta de las obras hidráulicas. Solo en ciertos puntos aún queda un poco de agua en la calle”.

“Se está monitoreando el cuadro de situación de manera permanente y hasta el momento no se presentaron inconvenientes en las zonas ribereñas”, agregó.