Calles inundadas en la Capital y en el Conurbano y un rayo en Aeroparque

Todo el Gran Buenos Aires, parte del interior provincial y la CABA sufrieron los efectos de la tormenta. Vuelos cancelados y derivados

El factor tiempo fue clave: si la cantidad de agua que cayó entre el viernes y ayer en el Conurbano y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hubiese descargado en pocas horas, se estaría hablando de graves consecuencias, dijeron distintos especialistas en meteorología.

Pero los anegamientos, la caída de piedras de considerable tamaño y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en varias zonas igual se hicieron sentir y pusieron en alerta y en problemas a cientos de miles de habitantes.

La actividad eléctrica también fue importante. Por caso, en el Aeroparque metropolitano cayó un rayo que impactó en el “sistema de aproximación para aterrizajes”. Ello generó “problemas para el arribo de los aviones, puesto que no podían aterrizar si no lo hacían con la modalidad visual, es decir, con los pilotos viendo la pista al llegar a una altura de no menos de 609 metros”.

Además de nuestra región, Florencio Varela, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Merlo, Moreno, González Catán (entre otras localidades de La Matanza), San Miguel, Ezeiza, San Antonio de Areco y numerosas ciudades del interior padecieron la tormenta eléctrica de lluvia, viento y granizo.

En José C. Paz, Pilar y San Martín (norte y noroeste), en Morón, Haedo y Ramos Mejía (oeste) y en Berazategui (sur), las consecuencias se hicieron sentir con “ríos” de vereda a vereda, cortes de luz y, en el último distrito, pérdida de parte de la producción hortícola.

“En gran parte del territorio bonaerense, así como en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron inundaciones, caída de granizo e importante actividad eléctrica como parte del temporal que afectó al centro del país”, confirmaron fuentes del Servicio Meteorológico Nacional.

Centro del país y litoral

El alerta meteorológico, que osciló entre el color naranja y el rojo -máximos niveles-, abarcó el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, CABA y el Río de la Plata.

Otros tres alertas, en este caso por vientos intensos, fueron anticipados por el SMN para el Río, la zona cordillerana y parte del sur del país. Y se cumplieron “a rajatabla”.

Autopistas y calles registraron inundaciones que complicaron el tránsito.

Eso en tierra. En el aire (ver aparte) la fuerte tormenta afectó a unos 300 vuelos en Aeroparque y Ezeiza, donde al mediodía fueron suspendidos los aterrizajes.

La Municipalidad de La Plata, en tanto, informó que en los barrios de la periferia cayeron 235 milímetros (ver informe en las páginas 14 y 15).

Se trató de la mayor cantidad de agua caída desde la fatal tormenta del 13 de abril de 2013, cuando cayeron 392 milímetros.

¿La diferencia? “No es menor”, explicaron a este diario especialistas de la Universidad. “En aquella jornada, los 392 milímetros cayeron en pocas horas. Ahora, los 235 lo hicieron desde el viernes a la madrugada hasta ayer a la tarde”.