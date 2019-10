Messi ganó su sexto Botín de Oro y agradeció a sus compañeros del Barcelona

El astro rosarino Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino y emblema del Barcelona, recibió hoy su sexto Botin de Oro, como premio a haber sido el máximo goleador de Europa en la temporada 2018-2019.



"Luis Suárez y Jordi Alba son dos grandes culpables de que hoy pueda recibir este premio un año más. Sin ellos no el resto de mis compañeros de quipo, esto no hubiera sido posible, ni siquiera hubiera ganado uno", expresó Messi luego de recibir el premio.



El crack rosarino fue distinguido en una ceremonia que se efectuó en la Antigua Fábrica de cerveza Estrella Damm, apuntó la agencia española Efe.



La premiación, que en esta ocasión incluyó un número de contorsionismo incluido en el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil "'Messi10", finalizó con la entrega del "Botin de Oro", en el que Messi, autor de 36 goles, aventajó al francés Kylian Mbappé, del PSG, quien señaló 33 tantos.



Messi recibió el premio de manos de sus hijos Thiago y Mateo y a continuación se sumó su esposa Antonella.



El rosarino es con seis botines de oro el jugador que más veces recibió tal distinción, seguido por el portugués Cristiano Ronaldo con cuatro.



Messi, en la edición del 2011-12, cuando recibió por segundo vez el trofeo, estableció con 50 tantos el récord goleador en una temporada, marca que aún no se ha superado.