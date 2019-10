La Fiscalía aguarda que se resuelva el pedido de detención para que declaren los sospechosos de retener a la nena

El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi debe expedirse sobre el pedido del fiscal Mennucci

Victoria Agüero y Emanuel Rivarola, vecinos de la niña de 10 años que estuvo seis días desaparecida en la localidad bonaerense de Punta Indio, aún no fueron indagados por el fiscal Juan Menucci acusados del delito de "sustracción de menores agravada", confirmaron fuentes judiciales, ya que se espera que el juez resuelva el pedido de detención solicitado por la Fiscalía.

Ayer la pareja fue detenida en Punta Indio y trasladada a la DDI La Plata luego de que el fiscal encontrara inconsistencias y contradicciones en los testimonios de ambos.

Si bien existía la posibilidad de que a los aprehendidos se les tomara declaración indagatoria en la jornada de hoy, eso todavía no ocurrió debido a que el fiscal aguarda la resolución del juez de Garantías Eduardo Silva Perossi sobre el pedido para que la aprehensión se convierta en detención. En caso de que ello ocurra, de inmediato se los convocará a prestar declaración indagatoria, a la que pueden negarse, pero el acto de convocatoria en sí aún no se concretó hasta que el magistrado no resuelva la situación procesal de los sospechosos.

Además de la declaración de los vecinos, la Justicia investigará si hay más involucrados en la desaparición y evaluará cuándo le realizarán la Cámara Gesell a la menor.

El intendente local, Hernán Yzurieta, resaltó la labor del fiscal que "siguió una linea de investigación determinada", y agregó sobre Agüero que "nos dimos cuenta que no era la misma mujer que enfrentaba a la cámara", al referirse al diálogo que mantuvo con medios de prensa mientras la niña permanecía desaparecida.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que de acuerdo a los peritos y psicólogos que tomaron testimonio a la niña, esta habría sido víctima de "manipulación psicológica" por parte de los vecinos imputados.