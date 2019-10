Las vivencias de un “pueblo tranquilo” en casi una semana de búsqueda y angustia

Dicen que la protagonista de esta historia es “muy sociable” y que en los seis meses que pasó allí, la playa se convirtió en “su lugar”

| Publicado en Edición Impresa

A las 4.30 del martes, una nena de 10 años emergió del monte en la costa de Punta Indio. Había llegado a pie a la playa, un lugar que conocía muy bien y los primeros que la recibieron fueron los perros que viven sueltos en el pueblo. Toda la historia de su desaparición, ocurrida el miércoles último por la tarde, movilizó a la pequeña comunidad de la localidad.

Los lugareños fueron parte del equipo de rescate que rastrilló amplias zonas, inclusive sus propios domicilios, para dar con el paradero de la menor. Por ese motivo sintieron su aparición como un desahogo conjunto y un logro de todos.

Gustavo Barbé, Delegado Municipal de Punta Indio, lo reflejó en diálogo con EL DIA de la siguiente manera: “Sentimos mucho alivio y alegría a la vez, porque apareció bien, está sana y tranquila”.

Sin embargo, también se refirió a la pareja sospechosa de haber privado de su libertad a la niña, detenida desde ayer al mediodía por orden de Juan Mennucci, el fiscal que instruye en la causa. “Habrá gente que tendrá que dar explicaciones en la Justicia, pero lo importante era encontrar a la nena”, manifestó.

UN PUEBLO REVOLUCIONADO

Durante los seis días que A.C. estuvo desaparecida, en el pueblo se vivió un cambio que contrasta por completo con la serenidad habitual. Cientos de efectivos policiales y de otras Fuerzas, medios, funcionarios de gobierno... Esa nueva realidad modificó algunos hábitos de los moradores. Barbé señaló que “no estamos acostumbrados a esto, es un pueblo tranquilo, de vecinos de bien. Nuestros hijos pueden andar libres por la calle, van a la playa con sus amiguitos a jugar y siempre vuelven”. El Delegado hizo hincapié en esto último, que también explica la desesperación que sintieron entre los vecinos: el hecho de que podría haber sido el hijo de cualquiera de ellos. En este sentido, explicó que “nos causó una sensación fea, pero nunca dejamos de creer que esto era una situación particular, de una persona malintencionada que no iba con la idiosincrasia del lugar”.

La unión a la que hizo referencia se observó con claridad en “la cantidad de gente que se involucró con la búsqueda, trabajamos las autoridades y todos los vecinos. Nos hemos criado acá casi todos y estábamos muy preocupados”. Jorge Izureta, uno de los vecinos que fue parte de los procedimientos, compartió la mirada de Barbé, al sostener que “el pueblo es lo más lindo que hay, es muy tranquilo. No es un pueblo fantasma como se dijo por ahí”. En cuanto al caso, reveló que “yo no sé qué pasó, pero hay algo raro entre la madre y los vecinos. No puede desaparecer una nena durante seis días, mirá que la buscamos por todos lados, con perros, caballos, nos metimos con zanjones, en el río”. No obstante, expresó que “lo importante es que apareció, después hablará ella y contará lo que pasó”.

“LA PLAYA ERA SU HÁBITAT”

En los seis meses que pasaron desde que se mudó a Punta Indio, A.C. adoptó un sitio específico en el que, según contaron los costeños, pasaba la mayor parte del día. “Ella frecuentaba mucho la playa, era su hábitat. Hoy la recibieron los perritos que andan por ahí”, le dijo Barbé a este diario. “Es una nena muy sociable”, añadió.

En tanto, una mujer que la trató durante el comienzo de su residencia en Punta Indio, y que prefirió mantener el anonimato, contó que “a veces la nena se ausentaba desde la mañana de la casa hasta la noche”. Y, en ese contexto, “ocurría que uno de los amiguitos le decía ‘bueno A., te acompaño hasta tu casa’, porque ella no quería ir. No quería volver con su mamá”.

Quizás arrastrada por esa tesitura, la niña hizo “buenas migas” con la pareja que terminaría implicada en su desaparición. Lo cierto es que sí se llevaba bien con el resto de los chicos que viven en el poblado. Ayer por la mañana, cuando la nena tomó contacto con las autoridades, su semblante no difería mucho con el de que solía mostrar en todo momento. No parecía preocupada ni del todo consciente de lo que había sucedido en el lapso que faltó de su casa.

Barbé fue uno de los primeros que logró acercarse a dialogar con ella y aseguró que “no la noté asustada para nada”, a pesar de que en todo el sector seguía montado el impresionante operativo para dar con su paradero. “Hoy (por ayer) estuvimos hablando un rato, a la mañana. La verdad es que la noté bien, le dimos contención y después quedó a cargo del grupo de especialistas y la psicóloga”, indicó.

Y finalizó: “Me dijo que anoche (por el lunes) había comido algo, unos fideos, cuando llegó a la casa de esta familia”.